Emergenza abitativa

Social housing a Palermo, Comune, Legacoop, ANCE e CNA insieme per una nuova politica dell'abitare

Il progetto punta a sostenere le fasce sociali escluse dagli strumenti tradizionali di sostegno, coniugando politiche abitative, rigenerazione urbana, sviluppo economico e occupazione. Tra le opportunità di finanziamento, 400 milioni di fondi europei e le risorse della Regione Siciliana.

Legacoop Sicilia

Una nuova politica dell’abitare per rispondere al disagio abitativo, rigenerare i quartieri e creare opportunità di sviluppo economico e occupazione. È l’obiettivo del progetto di social housing a Palermo, sul quale stanno lavorando insieme Comune di Palermo, Legacoop Abitanti, Legacoop Sicilia, ANCE Palermo e CNA Palermo.

Al centro dell’attenzione ci sono le cosiddette fasce sociali “grigie”, ovvero persone e famiglie che non rientrano nelle soglie di reddito previste per accedere agli strumenti tradizionali di sostegno, ma che faticano a sostenere il costo degli affitti. Tra queste, famiglie monoreddito, anziani, giovani coppie, genitori separati e studenti.

Secondo le stime riportate nel comunicato, oltre il 10% della popolazione urbana vive condizioni di sofferenza abitativa.

Tra le opportunità di finanziamento figurano 400 milioni di fondi europei e le risorse stanziate dalla Regione Siciliana. Gli investimenti pubblici potrebbero inoltre attivare quelli privati secondo un rapporto stimato di uno a quattro.

Il progetto è stato al centro del tavolo di lavoro “Piano Casa: un Patto per lo sviluppo della Sicilia”, svoltosi nella sede di Legacoop Sicilia e organizzato da Giuseppe Muscarello, coordinatore regionale di Legacoop Abitanti.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore comunale alle Politiche abitative Fabrizio Ferrandelli, il presidente e la direttrice di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino e Angela Maria Peruca, il presidente di CNA Palermo Domenico Provenzano e il presidente di ANCE Palermo Giuseppe Puccio.

Ferrandelli: comunità intorno ai luoghi dell’abitare

«Penso agli anziani con pensioni ridotte, ai genitori separati, alle giovani coppie monoreddito o agli studenti: una fascia di popolazione che non è poverissima, ma che non ha la possibilità di sopportare il peso di affitti che arrivano ad assorbire il 60-70% del reddito», dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

«Per loro dobbiamo rifunzionalizzare i quartieri, creare servizi condivisi e individuare soluzioni capaci di alleggerire il peso dei nuovi bisogni. Non servono soltanto case popolari, ma comunità intorno ai luoghi dell’abitare».

Il Piano Casa del Comune coinvolge gli enti del Terzo settore e le realtà produttive, puntando anche alla realizzazione di giardini pubblici, palestre di quartiere, spazi comuni e servizi essenziali.

Le dichiarazioni di Legacoop, ANCE e CNA

«Sviluppo e progresso: abbiamo condiviso un obiettivo fondamentale, mettere la persona al centro del Piano Casa», spiega Giuseppe Muscarello, sottolineando la necessità di valorizzare le competenze e le professionalità siciliane nell’utilizzo delle risorse statali ed europee.

«Non siamo più negli anni Settanta, quelli della speculazione edilizia, del Sacco di Palermo e dei grandi progetti di edilizia popolare concepiti altrove e semplicemente calati sul territorio», sottolinea Giuseppe Puccio, presidente di ANCE Palermo. «Oggi lavoriamo a interventi economicamente sostenibili, che mettano al centro il fruitore finale, i servizi e le esigenze della comunità».

«Parliamo di famiglie e di casa, ma anche di attività economiche, sviluppo e imprese», afferma Domenico Provenzano, presidente di CNA Palermo. «Stiamo superando gli steccati per lavorare insieme, con l’obiettivo di far restare le risorse nell’Isola e creare opportunità per il nostro sistema produttivo».

Il Piano Casa punta così a coniugare le esigenze abitative con la rigenerazione urbana, il sostegno alle imprese locali e la creazione di nuove opportunità occupazionali.