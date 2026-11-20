Donne e legalità

Violenza sulle donne, a Palermo nasce ''Senza Paura'': Comune e Questura insieme per prevenire gli abusi

Il 25 novembre, alla Biblioteca Leonardo Sciascia, incontri con dirigenti della Polizia di Stato, psicologi e avvocati per riconoscere i segnali della violenza e conoscere gli strumenti di tutela.

Riconoscere i segnali della violenza, conoscere i propri diritti e sapere a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Sono gli obiettivi di «Senza Paura: Donne e Legalità – Diamo voce a chi non c'è più e a chi non ce l'ha», l'iniziativa in programma mercoledì 25 novembre 2026 a Palermo, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il progetto è promosso dal Comune di Palermo, attraverso l'assessorato alla Legalità guidato dal vicesindaco Brigida Alaimo, in collaborazione con la Questura di Palermo. L'organizzazione è curata dall'associazione culturale Altroquanto.

L'appuntamento si svolgerà alla Biblioteca comunale Leonardo Sciascia, in piazzetta Lucrezia Brunaccini 2, nella zona di Casa Professa-Ballarò.

Tre tavoli per riconoscere e contrastare la violenza

La giornata sarà articolata in tre tavoli tematici, con la partecipazione di dirigenti della Polizia di Stato, avvocati, psicologi e professionisti del settore.

Il primo, dedicato all'educazione al rispetto, affronterà il riconoscimento precoce dei segnali d'allarme nelle relazioni. Per la Questura sarà coordinato da Giovanna Giaquinto, vicequestore e reggente del commissariato San Lorenzo.

Il secondo tavolo, sulla cultura della legalità come strumento di emancipazione e tutela, vedrà la partecipazione di Ausilia Finocchiaro, vicequestore aggiunto e dirigente della IV sezione investigativa per i reati sessuali e in pregiudizio di minori.

Il terzo sarà dedicato alla rete di supporto, con informazioni sul numero antiviolenza 1522, sul segnale gestuale di richiesta d'aiuto Signal for Help e sui centri antiviolenza territoriali. A guidarlo sarà Ilaria Collura, commissario capo della Divisione anticrimine.

Il coordinamento generale per la Questura è affidato a Carla Marino, primo dirigente della Polizia di Stato e dirigente della Divisione anticrimine.

Gli orari e il camper della Polizia di Stato

Sono previste due sessioni: dalle 9.00 alle 12.30, riservata alle scuole, e dalle 14.30 alle 17.30, rivolta alla cittadinanza.

Durante la mattinata, in piazzetta Brunaccini, sarà presente anche il camper della Polizia di Stato della campagna «Questo non è amore». Un medico e due ispettori offriranno ascolto e confronto a chi desidera ricevere informazioni o non ha trovato posto ai tavoli.

I partecipanti potranno inoltre visitare le sale storiche del complesso di Casa Professa e le vicine chiese di San Michele Arcangelo e dei Santi Crispino e Crispiniano.

I risultati degli incontri saranno raccolti in un documento che verrà presentato l'11 dicembre al Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Lagalla, Alaimo e Calvino: ''La prevenzione deve essere quotidiana''

«La lotta alla violenza contro le donne richiede un impegno quotidiano, che non può esaurirsi nella ricorrenza del 25 novembre», afferma il sindaco Roberto Lagalla, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e professionisti.

Per il vicesindaco Brigida Alaimo, il progetto punta a offrire «strumenti concreti affinché la lotta contro la violenza sulle donne non sia soltanto una dichiarazione di intenti sulla carta ma diventi pratica quotidiana e con risultati concreti».

Il questore Vito Calvino richiama invece il ruolo della prevenzione e dell'ascolto: «Ogni donna che trova il coraggio di chiedere aiuto deve sapere che non è e non sarà mai sola».

Anche Vincenzo Montanelli, dell'associazione Altroquanto, evidenzia il valore pratico degli incontri, pensati per offrire strumenti di riconoscimento dei pericoli e risposte immediate attraverso il confronto con professionisti e istituzioni.

Come partecipare

La partecipazione a «Senza Paura: Donne e Legalità» è gratuita e aperta a tutti.

È richiesta la registrazione, che può essere effettuata attraverso il sito dell'associazione Altroquanto, tramite il QR code presente sulla locandina oppure direttamente presso la biblioteca.