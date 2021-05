morto Battiato

È morto Franco Battiato, Maimone: ''Raffinato ed elegante innovatore della musica popolare italiana''

''E' stato espressione elevata di contenuti socio-umanitari, nonché esteta di alto livello artistico'', ha commentato il giornalista Biagio Maimone.

Pubblicata il: 19/05/2021

E’ morto ieri in mattinata, nella sua residenza di Milo, Franco Battiato. Il cantautore era nato a Ionia, in provincia di Catania, il 23 marzo del 1945 e da diversi anni si era ritirato dalla scena pubblica per una malattia. I funerali avverranno in forma privata.

“Raffinato ed elegante innovatore della musica popolare italiana, di cui è stato espressione elevata di contenuti socio-umanitari, nonché esteta di alto livello artistico. Ha scritto una pagina irripetibile della storia della musica italiana contemporanea” ha commentato il giornalista Biagio Maimone sul suo profilo Facebook.





