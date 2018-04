bullismo

12enne vittima di bullismo si suicida, la mamma posta foto del figlio nella bara

Il bullismo è grave piaga che ogni giorno si abbatte sulla nostra società, con effetti spesso devastanti.

Il bullismo è grave piaga che ogni giorno si abbatte sulla nostra società, con effetti spesso devastanti. Un fenomeno ampiamente diffuso, ma purtroppo ancora troppo sottovalutato e che continua a mietere vittime in ogni parte del mondo. Il bullismo si declina spesso in diverse sfaccettature, prendendo la forma del cyberbullismo o trasformandosi in violenza fisica vera e propria, come nel caso delle cosiddette baby gang.

Spesso scuola e famiglia, i principali veicoli dell’educazione dei giovani, fanno poco per contrastare questo fenomeno che quando raggiunge livelli estremi o colpisce persone particolarmente sensibili porta a gesti estremi come il suicidio. Sensibilizzare la gente non è sempre facile e alcune volte servono atti di forza, forse estremi ma necessari. È il caso di una mamma che ha deciso di pubblicare una foto che ha scosso parecchio l’opinione pubblica. Una foto shock, cruda, senza censure del figlio di soli 12 anni nella bara. La foto è stata postata su Facebook da Cheryl Hudson, una mamma del Mississippi, per mostrare a tutti "fino a dove può spingersi il bullismo".

Suo figlio, Andrew Michael Leach, non ha retto alle continue prese in giro dei compagni sul suo orientamento sessuale e si è suicidato. "Stava combattendo una guerra interiore per la sua sessualità. Pensava di essere bisessuale, ma l'informazione si è diffusa a scuola ed è diventato vittima degli attacchi di un gruppo di bambini", racconta ai quotidiani locali. "Il mio cuore è spezzato - aggiunge - ma continuerò a fare prevenzione contro il bullismo. Vogliamo assicurarci che la voce di Andy sia ascoltata e che non sia morto invano".

È necessario ribadire quanto il ruolo delle scuole e delle famiglie sia estremamente importante proprio per prevenire gravi episodi come quello del giovane Andrew Michael Leach. Ci si chiede cosa possano fare queste due istituzioni per indirizzare correttamente i giovani di oggi. Innanzitutto bisogna partire dalla considerazione che la famiglia ha il compito di correggere i comportamenti devianti dei figli. Bisogna allora ricostruire figure genitoriali credibili, educando innanzitutto i genitori all’educazione dei figli. Spesso, purtroppo, i genitori minimizzano l’atto violento, legittimando il ragazzo aggressivo per mascherare la sua negligenza. Altro ruolo fondamentale è poi quello della scuola, un luogo di socializzazione primario nella crescita dei ragazzi. È qui che i ragazzi cominciano a misurarsi con il mondo adulto, a costruire le prime relazioni sociali, a conoscere l’altro, a sperimentare i primi successi e insuccessi. Tuttavia, spesso la scuola è distratta, incapace di leggere i bisogni reali dei ragazzi.

Dunque la prevenzione in famiglia così come nelle scuole è il primo tassello per aiutare i ragazzi ad adattarsi correttamente alla società. I ragazzi hanno bisogno di trovare sostegno in famiglia e a scuola, sentirsi parte integrante di un contesto che li accoglie e li comprende. Solo così sarà possibile costruire una società fondata sul rispetto e la comprensione reciproca.

