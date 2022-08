Ferragosto

15 agosto, significato e origini del Ferragosto

Il 15 agosto, giorno che noi conosciamo come ''Ferrragosto'', è una ricorrenza tipicamente italiana che però viene celebrata in qualche modo anche in altri paesi del mondo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/08/2022 - 23:09:05 Letto 902 volte

Il 15 agosto, giorno che noi conosciamo come "Ferrragosto", è una ricorrenza tipicamente italiana che però viene celebrata in qualche modo anche in altri paesi del mondo.

Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina feriae Augusti, e cioè "riposo di Augusto" indicante una festività istituita dall'imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle esistenti e antichissime festività cadenti nello stesso mese, come i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli.

L'antico Ferragosto aveva lo scopo di collegare le principali festività agostane allo scopo di fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto Augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti.

In Canada il 15 di agosto si celebra l’Acadian Day, festa legata all’Acadia e cioè la prima colonia francese dell’America settentrionale. Gli abitanti allora decisero di prevedere una festa nazionale in onore di Maria, simboleggiata anche dalla stella d’oro posta nella bandiera della regione, adottata ufficialmente il 15 agosto 1884.

E' festa oggi anche in India, dove un’antica leggenda vuole che il bagno in mare il giorno di Ferragosto abbia un effetto benefico per la salute.

Ma si festeggia anche in Spagna, dove le strade delle principali città diventano coloratissime e dove numerosi spettacoli vengono allestiti nelle vie principali: spazio al Flamenco, ai costumi tradizionali che sfilano in processioni, a fiumi di sagria, churros, fuochi artificiali e tanto altro ancora. Da Madrid a San Sebastian, dalle coste all'entroterra, questo giorno è particolarmente sentito dalla popolazione.

Il 15 Agosto a Siviglia va in scena la tradizionale processione della Vergine, patrono della città spagnola. Per l'occasione numerosi accorrono da tutta la regione per rendere omaggio alla Santa. La leggenda narra dell'apparizione in sogno della Vergine de los Reyes a Siviglia nel 1248, tramutata poi in venerazione popolare con la costruzione di diversi edifici di culto come la Cappella Reale, la nascita della confraternita dei Sartie la Chiesa di San Ildefonso.

Insomma, magari non sarà chiamato Ferragosto, ma questo giorno è speciale in tanti paesi del mondo. Questo dipende anche dal fatto che la festività dell'Assunta si celebra in tutto il mondo cattolico.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!