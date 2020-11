tradizione siciliana

2 novembre: la ''Festa dei Morti'', un tempo la notte più bella per i bambini siciliani

La notte del 2 novembre, rigorosamente dopo la mezzanotte, i nostri cari defunti lasciano il Paradiso per raggiungerci in casa carichi di doni per i bambini...

Pubblicata il: 02/11/2020

La notte del 2 novembre, rigorosamente dopo la mezzanotte, i nostri cari defunti lasciano il ''Paradiso'' per raggiungerci in casa carichi di doni per i bambini. Li nascondono in vari angoli della casa, alcuni in mostra sul tavolo della cucina, e poi vanno via felici di aver donato tanta gioia. L’occasione è la Solennità di Tutti i Santi, che precede il 2 novembre, notte di inverno più lunga del giorno.

Dal X secolo la Chiesa celebra questa importante ricorrenza, come simbolo d’amore dei nostri defunti verso noi poveri viventi.

La chiamano Festa, perché è festa d’attesa anche di speranza in un mondo che si vuole sempre più buono e capace di donare ai bimbi e ai poveri ciò che ha.

I defunti che si ricordano di noi, che accolgono le nostre preghiere e ricevono da noi il dono più bello: la fede in una vita che esce dai nostri sepolcri per volare in Paradiso e vivere la vita eterna, laddove la Divina Trinità ci aspetta per accoglierci nel suo abbraccio misericordioso.

La tradizione siciliana, che è tradizione di profonda fede cristiana e cattolica, rappresenta il significato più sublime di culto cristiano-cattolico rinnovando a ogni anno la Festa dei Morti con la visita ai cimiteri come preghiera e ringraziamento al defunto per la visita fatta in casa, di notte.

I bambini che, svegliati dai genitori in piena notte, cercano e trovano i doni, accompagnano i genitori, portandosi dietro i doni.

Una volta, i doni consistevano in piccoli carretti siciliani, anche in pupi di zucchero che non gustavano se prima non li mostravano ai cari nonni, ai cari zii, al cimitero. Una volta, i defunti ''portavano'' ai bimbi anche frutta martorana, il paladino Orlando o Rinaldo e i biscotti crozzi i mottu (ossa di morto). E si usava andare in processione per le vie della città vestiti con lenzuola in segno di purezza che chiamavano il lenzuolo funebre, seguita dai gruppi corali delle parrocchie, bande musicali locali, i devoti vestiti di nero o di viola, colori liturgici che simboleggiano la penitenza, l’attesa e il dolore per ricevere, secondo la Chiesa cattolica, indulgenza parziale o plenaria; e lungo le strade o nelle piazze c’erano banconi colmi di dolciumi. Era così a Palermo, a Partinico, a Monreale, nei paesi dell’Agrigentino e del Trapanese, a Catania, a Messina, nei nostri borghi rurali e quartieri antichi.

Una grande festa del 2 novembre tra sacro e profano, quest’ultimo ricordando la Festa dei Defunti secondo il rito romano, dedicata ai defunti e ai bambini. Qualcuna delle processioni con indosso il lenzuolo bianco si svolge ancora, ma la tradizione vera siciliana si è un po’ persa con il trascorre degli anni; rimane forte e sentita la visita dei defunti nella nostra casa e il dono ai bambini, ma non più il carretto siciliano o il pupo di Orlando e Rinaldo con le loro luccicanti armature, ma i tablet, i cellulari, il modellino delle ultime automobili, i pantaloncini di moda america e camicette e magliette con su scritte che ricordano nomi di prodotti di cui i bimbi sono golosi.

