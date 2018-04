25 aprile

25 aprile, Festa della Liberazione: non solo storia ma anche riti e grigliate

Il 25 aprile in Italia è la Festa della Liberazione, si ricorda cioè l'anniversario della liberazione dal nazifascismo avvenuta nel 1945.

Il 25 aprile in Italia è la Festa della Liberazione, si ricorda cioè l'anniversario della liberazione dal nazifascismo avvenuta nel 1945. Durante la seconda guerra mondiale, l'Italia si ritrovò divisa in due: al nord Benito Mussolini e i Fascisti avevano costituito la Repubblica Sociale Italiana, vicina ai tedeschi e al Nazismo di Hitler, mentre al sud si formò in opposizione il governo Badoglio, in collaborazione con gli Alleati americani e inglesi. Per combattere il dominio nazifascista si era organizzata la Resistenza, formata dai Partigiani.

Il 25 aprile 1945 i Partigiani, supportati dagli Alleati, entrarono vittoriosi nelle principali città italiane, mettendo fine al tragico periodo di lutti e rovine e dando così il via al processo di liberazione dell'Italia dall'oppressione fascista. Qualche anno dopo, dalle idee di democrazia e libertà, nacque la Costituzione Italiana. Il 25 aprile, dunque, è il giorno in cui ricorre perciò la Festa della Liberazione. Viene ricordata la fine del periodo nazifascista e, quindi, la liberazione dell'Italia dalla dittatura di Mussolini, durata vent'anni, e la vittoria dei Partigiani che organizzarono la Resistenza per conquistare la libertà e la democrazia.

Ma oltre al ricordo della liberazione, il 25 aprile è anche un’occasione per stare in famiglia e festeggiare con la classica e immancabile scampagnata fuori porta. È praticamente un rito a Palermo, ma anche in tutta Italia. Se il tempo lo consente, la maggior parte dei palermitani si organizza per trascorrere la giornata all’aria aperta in compagnia di amici e parenti. Ovviamente non può mancare il rito “dell’arrustuta”: si arrostisce carne di tutti i tipi e si mangia per un’intera giornata.

Inoltre il 25 aprile è quel periodo dell’anno in cui milioni di italiani si mettono in viaggio per godersi un meritato giorno di vacanza. Quest’anno saranno 7 milioni e 969 mila per un giro di affari 2,85 miliardi di euro gli italiani che si metteranno in viaggio per il 25 aprile. Le mete preferite dai viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località di mare (36,6%), le città d’arte (25,9%) e la montagna (15,2%). La struttura ricettiva preferita sarà la casa di parenti e amici (30%), seguita a stretto giro dall’albergo con il 22,6%. Tra le città più gettonate, come sempre, Roma, Venezia e Firenze, ma anche Napoli, Bologna, Torino, Matera, Mantova, Milano e Palermo.

