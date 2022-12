Festa dell'Immacolata Concezione

8 Dicembre, festa dell'Immacolata Concezione: perché si festeggia

La festa dell'Immacolata Concezione è la prima festività che apre ufficilamente il periodo natalizio.

L'8 dicembre ricorre la festa dell’Immacolata Concezione. E'la prima festività che apre ufficilamente il periodo natalizio. Il culto dell'Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

La Chiesa cattolica celebra la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria l'8 dicembre. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858). Già celebrata dal sec. XI, questa solennità si inserisce nel contesto dell’Avvento-Natale, un periodo liturgico considerato un tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del Signore. Particolare devozione ha il popolo palermitano per la Vergine Maria, che nella madre divina ha riservato un posto privilegiato. La pietà popolare si manifesta onorando le sue immagini e le sue statue.

LA FESTA A PALERMO. Con la notte dell'Immacolata si apre, per i palermitani, ufficialmente, il periodo delle festività natalizie. E’ tempo di preparare l’albero di Natale…e di dare il via alle classiche riunioni tra amici. Ci si riunisce nelle case di amici e parenti, si mangia, si gioca a carte, a tombola e altro, poi magari si scende a fare un giro in città. Dal serio al faceto, dunque; ma d'altronde quale migliore modo di festeggiare se non “giocando”?! I palermitani apprezzano particolarmente questa festa, con la quale danno il via a tutti i festeggiamenti del periodo natalizio.

