Anche a Palermo saranno registrati figli di genitori dello stesso sesso

Importante conquista per i diritti degli omosessuali: da adesso anche a Palermo saranno registrati i figli di genitori dello stesso sesso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2018 - 21:02:12 Letto 358 volte

Importante conquista per i diritti degli omosessuali: da adesso anche a Palermo saranno registrati i figli di genitori dello stesso sesso. È stata infatti accolta la richiesta formulata dall’associazione delle Famiglie Arcobaleno e Arcigay Palermo, e così il sindaco Leoluca Orlando di intesa con l’assessore Gaspare Nicotri, darà mandato agli uffici dell’Anagrafe affinché si proceda alla trascrizione degli atti di nascita o alla modifica degli atti già trascritti per i bambini con genitori dello stesso sesso.

Per il sindaco, "occorre garantire tutti i diritti per tutti: è stato sempre questo lo spirito che ha animato l'azione dell'amministrazione comunale. Uno spirito che sempre più per altro trova conferma giudica e che non può che trovare applicazione concreta e quotidiana nell'attività amministrativa".

Ecco la lettera scritta da Daniela, mamma arcobaleno di Palermo e genitore di Vittoria, perché la sua istanza diventi l'istanza di tutti nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e transfobia.

“On.le Sindaco

sono Daniela D’Anna e sono una mamma arcobaleno così detta “sociale” ovvero non biologica.

Le scrivo sia in qualità di mamma che di rappresentante regionale di “Famiglie Arcobaleno”, congiuntamente ad Arcigay Palermo, che supporta e sostiene questa richiesta.

Alla stregua del Comune e della Sindaca di Torino, del Sindaco di Milano (come da notizia odierna), del vicino Sindaco di Catania e di tanti altri piccoli e grandi Comuni, Le chiedo di accogliere le nostre istanze di trascrizione e/o di rettifica degli atti di nascita già trascritti, dando conferma della Sua sempre lungimirante visione sia politica che sociale.

Oggi Vittoria, mia figlia, nata a Palermo e concepita grazie all’ausilio di una PMA (Procreazione medicalmente assistita) fatta in Spagna, ha quasi 8 anni ed ancora, nel 2018, è priva del riconoscimento di una delle sue mamme e quindi privata di una tutela piena.

Le invio la presente per richiederLe un incontro atto ad accogliere la nostra istanze di variazione della trascrizione dell’atto di nascita di mia figlia “Vittoria Rizzo” sia per conto di tanti altri genitori arcobaleno palermitani il cui diritto oggi è reso monco per una ottusità nell’interpretazione delle leggi.

Certa di un Suo benevolo accoglimento, ci permettiamo d’inoltrare in allegato un documento che supporta la liceità delle nostre richieste”.

