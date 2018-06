home gallery

Apparte, un passo oltre la soglia di casa con le home gallery di Palermo

Sei giovani studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, con in comune la passione per l'arte e la voglia di farne un lavoro. Siamo stati ospiti alla loro seconda mostra, ''Complementari'', con gli artisti Enzo D'Alessandro e Alessio Lo Prete

Nell’immensa e leggendaria cultura tradizionale palermitana, ricca di usanze all’apparenza inspiegabili e intrisa di costumi di popoli diversi, esiste un valore che forse è l’unico in grado di insidiare i “pilastri” della famiglia e di Santa Rosalia: la casa. A Palermo la casa non è un tetto, ma un’istituzione. Non c'è decisione importante, incontro cruciale o occasione di divertimento, che non passi per l'atmosfera sacra e autoritaria della casa. E forse è proprio per questo che l’iniziativa di Apparte, collettivo composto da sei studentesse d’arte siciliane dai 25 ai 28 anni che ha portato il concetto di home gallery in città, sposa alla perfezione la “palermitanità”: siamo un popolo tanto geloso dei nostri segreti, quanto espansivo e ospitale se a svelarli ci pensa un buon caffè al tavolo della nostra cucina. Apparte è casa, ma è anche e soprattutto arte, quella vera, fatta non di simulacri senza autore da ammirare in silenzio (o facendo solo finta?) ma di persone reali che creano opere ma poi dialogano, mangiano, bevono e raccontano percorsi artistici e di vita.

Ieri 10 giugno 2018, è andata in scena la seconda mostra di Apparte: “Complementari”, con le opere degli artisti Enzo D’Alessandro e Alessio Lo Prete dell’atelier Stanza 2, e alla presenza degli artisti stessi. Basta entrare nell’appartamento ed è subito chiaro l’obiettivo della mostra. Non ci si sente affatto in un museo, ma dove si è davvero: semplicemente a casa di Irene, in pieno centro città. Ma basta poco, giusto girare un angolo, e ci si accorge che la casa è un luogo di arte, confronto e suggestione, grazie all’allestimento di Apparte e alle opere dei due giovani pittori così uniti nella vita ma così distanti nello stile.

Alessio Lo Prete, 26enne di Licata (AG), ha deciso di lasciare un’impronta pittorica del percorso formativo che sta ancora compiendo, influenzato dagli studi all’Accademia di Belle Arti di Palermo e dalle varie ispirazioni di vita che l’hanno portato a creare l’opera esposta. “Prima dell’uomo” è un’opera tanto grande da essere affissa su un'impalcatura, che cala l’osservatore in mezzo alla natura e alla diversità, con elementi unici e mai ripetuti nella composizione e realizzati attraverso stratificazioni di vari materiali e tecniche. Alessio non si è minimamente preoccupato del realismo: è tutta invenzione dichiarata, tutta libertà da rivendicare. Ma senza mancare di ordine e attenzione alla resa d’insieme: “L’occhio non si sazia mai, deve viaggiare nella composizione”, è uno dei tanti commenti dell’elettrizzato artista durante la presentazione.

Di tutt’altro avviso è stato l’amico Enzo D’Alessandro, palermitano di 31 anni e pittore praticamente da sempre, al momento di creare la sua opera “La Gloria di Palermo”. Se il quadro di Lo Prete è pieno di frizzanti bellezze naturali e fantasia, quello di D’Alessandro si trova invece su tutt'altro pianeta; un'opera al contempo “pugno allo stomaco” per i contenuti, e carezza per la tecnica realizzativa. Maiali. Questo il soggetto scelto da Enzo per rappresentare la forte contrapposizione tra quello che Palermo offre al mondo, e l’imbarazzante superficialità con la quale i palermitani trattano la propria terra: “In un periodo artisticamente straordinario come quello di Manifesta e di Palermo Capitale della Cultura, noi diamo invece le nostre inestimabili 'perle ai porci', che le sporcano, le maltrattano e le spolpano fino all'osso. Così è la vita, così è Palermo”, è la sua amara riflessione. Ma Enzo sa anche di esser stato magnanimo nell’aver “reso i maiali del quadro più nobili dei ‘maiali’ a cui essi si ispirano”, grazie all’uso di colori tenui e linee aggraziate.

Apparte è un progetto serio, giovane e concreto. Nasce da sei menti (ma anche sei cuori) femminili diverse tra loro ma unite dalla passione per l’arte e dalla voglia di farne un lavoro vero e proprio: Silvia Maiuri, Chiara Castro, Gloria Lo Dico, Laura Gullotta, Giorgia Saitta e Katia Quartararo, studentesse dei corsi di Allestimenti Museali e di Didattica all’Accademia di Belle Arti di Palermo, hanno messo insieme le forze e si sono spinte fin dove molti siciliani non arrivano mai: hanno fatto un passo avanti. E hanno reso realtà un’idea, quella delle gallerie “fatte in casa” ma che non per questo debbano avere qualcosa da invidiare ai grandi musei dai nomi altisonanti. “Il progetto mette insieme l’arte contemporanea giovane e la home gallery per creare degli spazi che al momento non ci sono”, spiegano le ragazze di Apparte, “i cosiddetti ‘grandi sistemi’ non appoggiano gli artisti emergenti? Ci siamo noi. E proprio gli artisti sono la parte più facile e bella di questo lavoro: hanno davvero un gran bisogno di esprimersi, di aprirsi al pubblico e di essere supportati”.

Il collettivo sta facendo il proprio ingresso nella scena in punta di piedi, com'è anche giusto che faccia chi sta ancora studiando e studiandosi. Al momento Apparte si autofinanzia, e sta creando via via una rete di interessati e (già in sole due mostre) affezionati. Il prossimo evento? Eccezionalmente in esterna, ma con al centro il tema della casa: il 28 e il 29 giugno Apparte sarà al Bar Libreria Garibaldi in via Alessandro Paternostro, a Palermo, per un aperitivo in compagnia di cinque illustratori e delle loro opere: Mariella Cusumano, Francesca D'Andrea, Daniel Gasperini, Bruna Vettori e Azzurra Messina. E la prossima casa, chi lo sa, potrebbe essere la vostra. Basta fare un passo avanti.

Apparte è anche su Facebook e sui principali social network.

