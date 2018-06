terzo sesso

Austria dice sì alla registrazione del terzo sesso sui documenti

La Corte costituzionale austriaca ha detto sì alla registrazione del terzo sesso sui documenti e i certificati ufficiali.

Pubblicata il: 30/06/2018

La Corte costituzionale austriaca ha detto sì alla registrazione del terzo sesso sui documenti e i certificati ufficiali. L'alta corte ha riconosciuto "il diritto all'identità di genere individuale", in accordo con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo il parere dei giudici, quindi, la legge dovrà ammettere un genere sessuale alternativo a quello maschile e femminile.

Nonostante il parere dei giudici austriaci, non è ancora chiaro come sarà registrato il terzo sesso sui documenti. Secondo la stampa locale, il merito del riconoscimento è da attribuire alla battaglia portata avanti dall'attivista Alex Juergen. La Corte ha quindi invocato la Convenzione europea dei diritti umani per esigere dal legislatore l'introduzione del concetto di "diverso", "inter" o "altro" nello stato civile. Nel novembre 2017 la Germania era stato il primo Paese a muoversi ufficialmente per il terzo sesso, seguita lo scorso maggio dall'Olanda.

