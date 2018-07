''manifesta film programme''

Con Manifesta 12 riapre l'Arena La Sirenetta di Mondello: stasera ''Terra di Nessuno''

Dopo 12 anni torna in auge un luogo iconico della Palermo di una volta, con la video-performance ''Terra di Nessuno'' del duo Masbedo e l'omonimo film di Mario Baffico

Performance del duo Masbedo

Nel 2006, 12 anni fa, chiudeva l'Arena La Sirenetta a Mondello, luogo iconico della Palermo di una volta. Oggi con Manifesta 12 l'arena riapre: un luogo della memoria collettiva per i palermitani che potranno rivivere l’opportunità di vedere un film en plein air, una grande attrazione per i visitatori stranieri di Manifesta 12 che potranno godere della posizione dell’arena a un passo dal mare.

L’Arena La Sirenetta accoglierà il "Manifesta Film Programme", un programma di proiezioni a ingresso gratuito che offre una lettura in chiave cinematografica dei temi cardine della Biennale, attraverso una selezione di film e documentari che arricchiscono la narrativa generale del progetto curatoriale “Il giardino planetario”. Si comincia oggi venerdì 20 luglio alle 21, con una serata a tema Terra di Nessuno: prima una video performance del duo tutto italiano Masbedo (Niccolò Massazza e Jacopo Bedogni), poi la proiezione del film di Mario Baffico (Italia; 1939; 91 minuti; italiano con sottotitoli in inglese). Il “Manifesta 12 Film Programme” proporrà un calendario di proiezioni settimanali, dal giovedì alla domenica fino al 9 settembre. Il programma completo dei film è disponibile on line sul sito di Manifesta 12. Oggi l'inaugurazione alla presenza dei Masbedo, del sindaco Leoluca Orlando, dell'assessore alla Cultura Andrea Cusumano e del direttore generale di Manifesta 12 Roberto Albergoni.

Dopo l'apprezzata installazione dei Masbedo all'Archivio di Stato alla Gancia di Palermo Protocol 90/6, ispirata alle vicende umane e professionali del regista Vittorio De Seta, il duo artistico dà vita a un nuovo capitolo del progetto Videomobile, l’articolata video installazione multi canale concepita come ritratto della città di Palermo e del suo contesto socioculturale attraverso la rilettura della storia del cinema. La video-performance Terra di Nessuno costituisce infatti il secondo appuntamento di una trilogia di momenti performativi che nascono dal progetto esposto nella sede di Palazzo Costantino fino al prossimo 4 novembre. Questa volta, a ispirare gli artisti è la travagliata storia di un film diretto in Sicilia nel 1939 dal regista Mario Baffico, appunto Terra di Nessuno, la cui sceneggiatura è tratta da due novelle di Luigi Pirandello: Requiem Aeterna Dona Eis Domine (1913), incentrata sulla lotta di un paese per il diritto di umanità, ossia la possibilità di seppellire i propri defunti in una terra in cui si vive e si lavora, e Romolo (1915), che racconta il sogno di un uomo che vuole fondare una città ideale.

Proiettata per la prima volta in Sicilia, la pellicola di Baffico affronta forti contenuti sociali: dallo scontro tra contadini e latifondisti fino a un'ansia rivoluzionaria di giustizia sociale, di fedeltà all'utopia. Quando uscì, attirò sin da subito la censura del regime fascista, con rallentamenti nella produzione fino alla sparizione del film, che nell’immediato secondo dopoguerra risultava definitivamente perduto. L'unica copia superstite viene casualmente ritrovata presso la Library of Congress di Washington alla fine degli anni Sessanta: qui venne infatti trattenuta come "preda bellica" dopo essere stata confiscata nei magazzini di una società di distribuzione italiana nel 1941. Il primo a visionare il film ritrovato è il regista John Cassavetes, che ne riconosce il coraggio e l’anticonformismo dei contenuti e, dal punto di vista visivo, lo paragona a un "western ante litteram". Il film fu poi consegnato alla Cineteca Nazionale di Roma soltanto nel 1981, seppur mancante di due rulli di otto in totale. Proprio in questo vuoto intervengono i Masbedo, performando dal loro Videomobile le sequenze mancanti, generando così nuove immagini. Terra di Nessuno e Videomobile sono opere commissionate da Manifesta 12 per "Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza", e prodotte da Beatrice Bulgari per In Between Art Film.

Cos’è Manifesta

Manifesta, la Biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea, nasce nei primi anni ’90 in risposta al cambiamento politico, economico e sociale avviatosi alla fine della Guerra fredda e con le conseguenti iniziative in direzione dell’integrazione europea e la successiva frammentazione. Manifesta 12 Palermo esplora l’idea di convivenza in un mondo mosso da reti invisibili, interessi privati transnazionali, intelligenza algoritmica, crisi ambientale e disuguaglianze sempre crescenti. Osserva il mondo attraverso la lente unica di Palermo, una città nel cuore del Mediterraneo, crocevia di tre continenti. Lavorando a stretto contatto con i suoi cittadini, Manifesta 12 sceglie Palermo come luogo ideale per indagare le sfide de del nostro tempo e per sperimentare possibili scenari futuri.

