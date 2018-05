Istituto Incremento Ippico

Continua la distruzione della storia e peculiarità della Sicilia, i lavoratori dell'Istituto Incremento Ippico alla fame

I lavoratori dell'istituto Incremento Ippico di Catania stanchi della distruzione dell'Ente e dei mancati pagamenti degli stipendi hanno protestato per denunciare all'opinione pubblica lo stato di abbandono ed indifferenza in cui versa l'Ente.

L'Istituto è un ente pubblico della Regione Siciliana che nasce negli anni 50 per raccogliere l'eredità del REGIO DEPOSITO STALLONI creato nel 1884.

Da allora il suo compito istituzionale è sempre stato quello di proteggere e sviluppare la salvaguardia del genoma equino autoctono siciliano.

Se oggi la Sicilia vanta il primato di essere la Regione col la presenza del più alto numero di specie endemiche ed esclusive rispetto a tutte le altre regioni italiane e la prima anche a livello europeo con 322 specie endemiche e 344 esclusive, un po di questo merito va ascritto all'ottimo lavoro condotto da sempre dall'Istituto Incremento Ippico e dai suoi Dipendenti.

Purtroppo da diversi anni si assiste alla denigrazione scientifica dell'ente e dei suoi dipendenti con l'obiettivo non dichiarato di trasformarlo da Ente produttivo di interessi sociali ed economici dei Siciliani in ente inutile e stipendificio.

Abbiamo subito l'attacco di importanti testate giornalistiche nazionali del nord con il solo scopo di mettere in cattiva luce l'ente, i suoi dipendenti ed i Siciliani tutti, ponendo l'accento sui “palafrenieri” come figure ottocentesche ormai superate dall'evoluzione della società e senza mai evidenziare il vero ruolo di questi lavoratori e del loro Istituto.

Il Sinalp da tempo si è occupato del Suo futuro difendendo i dipendenti affinchè possano essere visti come attori positivi della crescita e tutela delle specificità della nostra terra.

Circa tre anni fa il Sinalp Sicilia con i propri iscritti e il proprio RSU Enzo Caruso aveva denunciato la cattiva gestione dell'ente ed il mancato pagamento degli stipendi portando il suo rappresentante legale davanti all'Ispettorato del Lavoro di Catania.

Oggi assistiamo alla stessa problematica, aggravata dalla totale mancanza di strategia politica ed imprenditoriale sul futuro di un Ente importantissimo per la Sicilia.

Il Sinalp Sicilia invita il Presidente On. Nello Musumeci ad assumere direttamente l'impegno a salvaguardare l'Istituto, al pagamento degli stipendi per tutti i dipendenti ed al riconoscimento di una dignità sociale del lavoro prezioso dell'Ente.

Il Sinalp Sicilia, nel proclamare lo stato di agitazione per dipendenti, comunica che ha già attivato il proprio ufficio legale per ogni azione a tutela degli interessi dell'Ente e dei Dipendenti ed è pronto a manifestare anche con sit in assieme a tutti i lavoratori nel caso non si trovi immediata soluzione al problema.

