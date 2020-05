isolamento sociale

Coronavirus, secondo Save the Children rischio ''isolamento sociale per i ragazzi''

C'è un concreto rischio di isolamento sociale per i ragazzi che, causa l'emergenza sanitaria, non vanno più a scuola e non possono praticare sport.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2020 - 12:28:07 Letto 388 volte

C'è un concreto rischio di isolamento sociale per i ragazzi che, causa l'emergenza sanitaria, non vanno più a scuola e non possono praticare sport. L'allarme è di Save the Children nel suo rapporto "Riscriviamo il Futuro. L'impatto del Coronavirus sulla povertà educativa", indagine svolta su oltre mille famiglie.

La metà dei ragazzi intervistati (51%) preferisce svagarsi navigando nel web, il 37% stando sui social e il 18% giocando online con sconosciuti, in un mondo spesso popolato anche da pericoli che non possono essere sottovalutati.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!