Armi

Dal 14 Settembre anche in Italia sarà più facile acquistare un’arma

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo 104 dello scorso 10 agosto, con il quale l'Italia accetta la direttiva europea 853/2017 rendendo meno limitativa la normativa sul possesso di armi legalmente detenute.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2018 - 09:40:04 Letto 489 volte

Una legge caldeggiata fortemente da Matteo Salvini che da sempre ha promosso il calo delle limitazioni sul possesso di armi e sugli obblighi da espletare. Dal 14 settembre dunque sarà più facile avere un’arma in casa, anche un Kalashnikov e per documentarne il possesso basterà inviare una mail; per ottenere invece la licenza, non vi è più l’obbligo di avviso a familiari o conviventi e sarà inoltre più facile possedere armi di provenienza militare come il Kalashnikov Ak-47 e il fucile semiautomatico Ar15.

Quali gli argomenti cardine del decreto?

aumento da 6 a 12 delle armi sportive detenibili.

aumento a 10 per le armi lunghe e a 20 per le armi corte, dei colpi consentiti nei caricatori (oggi limitati rispettivamente a 5 e 15).

riduzione della durata della licenza di porto d'armi per la caccia/uso sportivo da 6 a 5 anni.

invio della denuncia di detenzione a Carabinieri o alla Questura anche tramite mail, da un portale certificato.

nessun obbligo di avvisare i propri conviventi del possesso di armi.

estensione della categoria di "tiratori sportivi", ossia coloro autorizzati a comprare armi come Kalashnikov e Ar 15. Potranno essere inseriti sia gli iscritti alle Federazioni del Coni che quelli iscritti alle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, sia gli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al Coni, nonché gli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati.

retroattività al 13 giugno 2017 dell’obbligo di essere tiratori sportivi per poter detenere le armi di categoria A6 (demilitarizzate) e A7 (armi a percussione centrale con caricatore superiore a dieci colpi per arma lunga e venti per arma corta).

In Italia, ci sono 1.300 punti vendita al dettaglio di armi e munizioni e più di 400 associazioni sportive dilettantistiche e tiri a volo. Un sistema che, complessivamente, produce un volume di affari pari a 100 milioni di euro annuo.

