Femminicidio

Dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia raggiungono cifre sconcertanti

La Sicilia, secondo i dati, è la regione che denuncia di più.

Pubblicata il: 28/12/2019

Dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia raggiungono cifre sconcertanti. Pensate che circa sono 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio partner o ex partner. Questi sono gli ultimi dati del Rapporto Eures 2019 su femminicidio e violenza di genere, secondo cui a crescere nel 2018 sono soprattutto i femminicidi commessi in ambito familiare/affettivo (+6,3%, da 112 a 119); crescono anche le vittime femminili della criminalità comune (17 nel 2018 rispetto alle 15 dell'anno precedente); diminuiscono invece gli omicidi maturati negli ambiti “di prossimità” ovvero lavorativo o di vicinato (da 13 nel 2017 a 6 nel 2018 le donne uccise da conoscenti).

Nei primi dieci mesi di quest'anno 2019 sono stati 95 in Italia gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni tre giorni: 80 commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all'interno di una relazione di coppia. Invece, nel 2018, le donne uccise erano state 142, una in più dell'anno precedente. In sintesi, in termini relativi l'anno scorso le vittime femminili hanno raggiunto il valore più alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente. Il Nord conferma anche nel 2018 la più alta presenza di donne uccise (66, pari al 45% del totale italiano, di cui 56 in famiglia), mentre il 35,2% dei femminicidi si registra al Sud (50 casi, di cui 42 in famiglia) e il 18,3% nelle regioni del Centro (26 casi, di cui 21 in famiglia). A livello regionale, è la Lombardia a registrare anche l'anno scorso il più alto numero di donne uccise (20), seguita dalla Campania (19), dal Piemonte (13) e dal Lazio (12).

Anche nel 2018 la percentuale più alta dei femminicidi familiari è commessa all'interno della coppia, con 78 vittime pari al 65,6% del totale (+16,4% rispetto alle 67 del 2017): in 59 casi (pari al 75,6%) si è trattato di coppie "unite" (46 tra coniugi o conviventi) mentre 19 vittime (il 24,4% di quelle familiari) sono state uccise da un ex partner. Stabile o in flessione la presenza di altre figure: le madri uccise scendono da 18 a 14 e le sorelle da 5 a 3, mentre le figlie uccise passano da 12 a 13.

La Sicilia, secondo i dati della polizia, è la regione in cui le donne denunciano di più. E sono 735 le donne di Palermo e provincia che, da inizio anno, hanno contattato il servizio di accoglienza telefonica collegato al 1522, svolto dall’associazione Le Onde all’interno della rete antiviolenza di cui fanno parte, tra gli altri, Questura, Comune e Asp.

L’ultimo episodio di femminicidio si è consumato qualche giorno fa proprio in Sicilia, a Bagheria, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato per avere incendiato la casa in cui viveva assieme alla compagna, dopo essere stato lasciato. In Sicilia, da inizio anno, si contano ben 5 femminicidi, tutte donne uccise da uomini che dicevano di amarle, uomini gelosi e in preda a raptus incontrollabili.

