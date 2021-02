scuola

Didattica a distanza, una famiglia su tre non ha potuto aiutare i figli

Una famiglia su tre non ha potuto sostenere adeguatamente l'apprendimento a distanza dei bambini, durante il lockdown.

Una famiglia su tre non ha potuto sostenere adeguatamente l'apprendimento a distanza dei bambini, durante il lockdown. Lo rileva una ricerca Unicef-Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il 27% delle famiglie non aveva tecnologie adeguate e il 30% dei genitori non ha avuto tempo a sufficienza per aiutare i figli. Il 6% dei bambini non ha potuto accedere per problemi di connessione o mancanza di dispositivi. Il 46% delle famiglie ha ricevuto dispositivi digitali dalle scuole e una su 4 un abbonamento a internet.

