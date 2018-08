open studio e mostra

DISCONTINUO, l'open studio senza confini tra processo e opera. Mostra dal 5 al 7 settembre

Già visitabile da metà agosto, nel progetto convivono le opere di tre artisti e del Collettivo Flock, che ha organizzato l'evento, con la collaborazione di Apparte Home Gallery per la curatela e l'allestimento del primo piano

"Discontinuo" è un aggettivo dai molteplici significati: è qualcosa o qualcuno incapace di seguire un ritmo costante, specialmente quello conveniente o prestabilito, mentre in matematica indica una funzione discontinua, la funzione di una variabile quando il suo limite, se la variabile tende a certi valori, risulti non definito. E DISCONTINUO è anche il nuovo evento organizzato dal Collettivo Flock, completamente differente dai precedenti, che avrà luogo dal 5 al 7 settembre dalle 18 alle 24, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Vicolo I Placido Mandanici 2. Questo è prima di tutto una residenza d’artista - avviata a metà agosto e già visitabile - in una location inedita: un palazzo liberty in pieno centro e fruibile per la prima volta. La struttura diviene contenitore di idee, luogo d’incontro e atelier d’artista, e due diversi progetti si articolano sui due piani.

Il primo è occupato dalla presentazione delle residenze d’artista di Alessio Barchitta di Barcellona Pozzo di Gotto, Cecilia Mentasti di Solbiate (CO) e Marta Scanu di Oristano, che vivono e operano a Milano. La curatela e l’allestimento sono di Apparte Home Gallery, collettivo di giovani curatori con base a Palermo il cui scopo è quello di creare un nuovo circuito per l’arte contemporanea emergente, puntando su spazi non convenzionali per ospitare mostre d’arte e eventi performativi. Alessio Barchitta opera sul concetto di memoria, storica e personale, attuando una ricerca che parte dall’esplorazione dei luoghi e trova forma concreta nella forza materica delle sue opere. Cecilia Mentasti è un'artista che onora il suo ruolo di voce trasversale alla storia; nelle sue opere, costituite spesso di scarti e caratterizzate da un linguaggio poliedrico, riporta in superficie elementi sotterrati dall’uomo che riacquistano vita. Marta Scanu pratica la fragilità: i suoi principali lavori, che siano sculture o disegni, paiono in bilico, pronti a crollare, sospesi, lasciati al caso e svincolati dalla responsabilità del loro creatore.

Il secondo piano, invece, sarà interamente occupato dal Collettivo Flock che presenterà la prima fase di Pupi - la nuova storia - un nuovo progetto di matrice mediterranea nato con l’intento di fondere la tradizione centenaria dei pupi siciliani al linguaggio contemporaneo dell’arte - e l’opera ambientale OSMOSI in collaborazione con Daniele Bogon, in arte Alley, musicista e sound designer padovano. Le opere in mostra saranno il risultato delle influenze tra la casa e lo studio d’artista, nella convivenza di circa un mese di artisti e collettivo. Qui saranno allestiti degli spazi di lavoro nella logica dell’open studio, caratterizzante l’evento, aperti al pubblico allo scopo di rendere visibile il processo evolutivo dell’opera d’arte. Attrezzi, residui, errori, prototipi e opere compiute: tutto visibile, a metà tra una mostra e un cantiere in pausa. DISCONTINUO esalta la parte processuale di ogni progetto, dove ogni cosa presentata è lo spunto iniziale per un divenire incognito. Anche la cura dello spazio rimarca tale concetto, si è scelto difatti di non cancellare le tracce del passato: testimonianza di un vissuto e potenziamento per il futuro.

