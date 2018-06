gender pay gap

Disparità di genere nel mondo del lavoro, le donne guadagnano 3mila euro in meno rispetto agli uomini

Corre l'anno 2018 e nonostante gli importanti traguardi raggiunti dall'uomo in ogni settore, il gender gap è tutt'altro che colmato.

Corre l’anno 2018 e nonostante gli importanti traguardi raggiunti dall’uomo in ogni settore, il gender gap è tutt’altro che colmato. Le disparità tra uomini e donne sono tangibili in ogni ambito – seppure importanti passi avanti sono stati fatti rispetto al passato – e a destare forte preoccupazione è il divario salariale tra uomini e donne.

A parità di competenze e di ore lavorate, infatti, le donne percepiscono uno stipendio più basso rispetto agli uomini. Il Global Gender Gap Report del World Economic Forum misura le differenze di genere su 144 Paesi ed è giunto alla conclusione che la capacità di colmare le differenze fra uomini e donne a livello mondiale è del 68%, su una scala per cui 0% è la disparità assoluta e 100% è la parità assoluta. Si è ancora ben lontani dal livello "ottimale", e per altro con pericolosi segnali di rallentamento nel 2017 rispetto all'anno precedente. Anche l’Italia gioca la sua parte in questa triste partita e come ci si poteva aspettare si trova poco sopra la media (indice del 69,2%) e ben sotto l'andamento dell'Ue: siamo 82esimi in graduatoria, salvati solo dalle voci che riguardano istruzione e salute.

L'Osservatorio JobPricing ha aggiornato la sua edizione del Gender Gap Report e grazie a un vasto database di retribuzioni di lavoratori dipendenti ha stimato che il differenziale tra le buste paga di maschi e femmine è di ben 3.000 euro. Dunque, è come se una donna rispetto a un uomo, cominciasse ogni anno a guadagnare per il suo lavoro dalla seconda metà di febbraio. Le retribuzioni sono sbilanciate verso gli uomini per un 10,4%: un dato "ancora piuttosto significativo, per quanto rispetto al 2016 (12,6%) si sia registrato un calo".

Anche a livello occupazionale si registra una considerevole disparità. Sebbene dal 2007 al 2017 le donne occupate siano aumentate del 6,5%, mentre gli uomini sono diminuiti del 3,4%, la struttura occupazionale continua a privilegiare gli uomini ai più alti livelli: le donne-dirigenti sono solo il 31%. Alcuni obblighi - per esempio per le società quotate - hanno raggiunto i loro effetti portando nei cda delle aziende un terzo di presenza femminile, ma per gli osservatori "non sembra di poter dire che la “promozione regolatoria” della parità di genere si sia ancora concretizzata in una trasformazione culturale".

Ma non solo le donne hanno minori possibilità di accedere alle posizioni più alte con conseguente diminuzione del monte-stipendi totale, per di più a parità di inquadramento il lavoro femminile è meno valorizzato. "Un dirigente donna, in Italia, guadagna circa 9.000 euro (lordi) in meno del collega uomo. La differenza diventa di circa 2.000 euro per i quadri, di 2.700 per gli impiegati e di 2.500 per gli operai", dicono le rilevazioni elaborate dal JobPricing. Inoltre, le donne sono prevalentemente occupate in settori non industriali (servizi, servizi finanziari, commercio), dove però molto spesso i differenziali retributivi rispetto ai colleghi uomini sono ancora più elevati. Dove la presenza delle donne è più alta, dunque, i loro stipendi sono comunque più bassi di quelli dei colleghi uomini.

Insomma, lo scenario appare desolante, ma uno scudo contro la discriminazione di genere c’è ed è l’istruzione. Ed è proprio in quell’ambito che le donne hanno raggiunto la parità assoluta, superando addirittura gli uomini: fra i laureati, infatti, le donne sono circa 600 mila in più rispetto agli uomini. Tuttavia, la minore presenza delle giovani donne nelle materie scientifiche (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) comporta minori prospettive per le buste paga. Inoltre, la scolarizzazione alta delle donne è partita tardi, per cui c'è un gap di decenni da colmare per far arrivare le nuove laureate ai vertici delle società e quindi a rimpolpare anche le buste paga femminili.

Per cui non bisogna lasciarsi abbattere da questi dati piuttosto sconfortanti, bensì continuare a battersi per i propri diritti, fino a raggiungere una vera uguaglianza nel mondo del lavoro. Perché il regno della donna non è la cucina, come molti ancora credono, e il suo lavoro non è solamente quello di mamma, moglie e casalinga.

