Divorzi: arriva in Senato il Ddl che riscatta la figura paterna

Esaminiamo i punti fondamentali che generano il cambiamento a favore di una maggiore parità dei genitori durante la separazione o divorzio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2018 - 10:11:18 Letto 510 volte

Il Ddl a firma del senatore leghista Pillon e caldeggiato dalle associazioni dei padri separati cancella l'assegno di mantenimento, prevede il doppio domicilio per il minore e introduce l'obbligo della figura del mediatore familiare.

Esaminiamo i punti fondamentali che generano il cambiamento a favore di una maggiore parità dei genitori durante la separazione o divorzio. Innanzitutto se tra i genitori non si addiviene ad un accordo deciderà il giudice ed al genitore "collocatario", generalmente la madre, nessun assegno di mantenimento mensile. Poiché i figli avranno doppia residenza e quindi abiteranno in due case, saranno sostenuti da entrambi i genitori ed il tempo da vivere con essi sarà quindi equamente diviso.

Salvo accordi condivisi i figli trascorreranno, inclusi i pernottamenti, lo stesso numero di giorni sia con il padre che con la madre per garantire (come evince il Ddl) un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi; la proposta di legge però non ha tenuto conto degli effetti, soprattutto sui minori, di una vita in continuo movimento da un'abitazione all'altra. Il Ddl inoltre prevede che per legge, i coniugi con figli minori per ottenere la separazione dovranno essere seguiti per un massimo di sei mesi da un mediatore familiare che attraverso incontri che saranno a pagamento, dovrà guidarli nella gestione della separazione affinché questa sia il meno lesiva per i minori. Inoltre per quanto concerne il mantenimento il senatore Pillon spiega: "Non si pagherà fifty-fifty ma in base al reddito" per cui il genitore con un reddito superiore rispetto all’altro contribuirà di più, con la consapevolezza che ogni euro sarà speso per il figlio e non per l'ex coniuge. La battaglia contro la proposta del senatore Pillon è già iniziata infatti, ci sarà una grande manifestazione a Roma il 10 novembre prossimo. Il timore, per le associazioni che difendono i diritti delle donne vittime di violenza domestica, è quello che la legge, se approvata in questo modo, “comporterebbe per le donne, con minori risorse economiche, l'impossibilità di chiedere la separazione e mettere fine a relazioni violente". Ma non si può non tenere ci sono anche molti casi di padri emarginati, ma anche inadempienti e madri più o meno adeguate a prendersi cura dei proprio figli.

