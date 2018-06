Save the Children

In un mondo di consumismo sfrenato sembra quasi impossibile pensare che oltre 1,2 miliardi di bambini rischiano di morire, prima di aver compiuto 5 anni, per malnutrizione, o di non potere andare a scuola e ricevere un’istruzione o di essere costretti a lavorare o a sposarsi troppo presto. La cifra esagerata dovrebbe veramente far riflettere, poiché si tratta di oltre la metà dei minori al mondo.

Questa è la drammatica situazione dell’infanzia mondiale che emerge, alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini, dal nuovo rapporto diffuso da Save the Children – l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.

L’Italia si posiziona all’ottavo posto a pari merito con la Corea del Sud, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno, sebbene nel nostro Paese quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi vivono in condizioni di povertà assoluta.

Mentre al primo posto dei 175 paesi che garantiscono un buon tenore di vita dei bambini ci sono Singapore e Slovenia, seguiti dagli scandinavi Norvegia, Svezia e Finlandia. Invece, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina sono rispettivamente al 36esimo, 37esimo e 40esimo posto.

Il Niger continua ad avere il primato mondiale di Paese dove l’infanzia è più a rischio, seguito da Mali, Repubblica Centrafricana, Ciad e Sud Sudan.

“Continuando a questo ritmo, sembra che il mondo non riuscirà a raggiungere l’obiettivo di garantire, entro il 2030, salute, educazione e protezione a tutti i minori, come previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile approvati dall’Onu nel 2015. - ha dichiarato Valerio Neri, direttore generale di Save the Children - I governi, pertanto, possono e devono fare di più per garantire un futuro per ogni bambino al mondo. Anche nel nostro Paese i passi da compiere sono ancora moltissimi, considerando che povertà economica ed educativa continuano a privare bambini e adolescenti delle opportunità necessarie per vivere l’infanzia che meritano e costruirsi il futuro che sognano”.

Inoltre, nel report si evidenzia che 1 bambino su 5 al mondo che muore prima dei cinque anni si trova in Paesi colpiti dai conflitti, così come più di ¾ dei minori malnutriti a livello globale, pari a 122 milioni, vivono in aree caratterizzate da guerre e violenze.

Infatti, a causa dei conflitti, ben 27 milioni di minori sono tagliati fuori dall’educazione, perché le scuole sono scelte come bersaglio, occupate dai gruppi armati o perché i genitori hanno paura di mandare i figli a scuola. La mancanza di accesso all’educazione riguarda particolarmente i bambini rifugiati che hanno 5 volte in più la probabilità di non frequentare la scuola rispetto ai coetanei non rifugiati. Secondo il rapporto di Save the Children sono soprattutto le bambine e le ragazze a pagare il prezzo maggiore della povertà, infatti, stime recenti rivelano che circa 15 milioni di bambine in età scolare (scuola primaria) non avranno mai la possibilità di imparare a leggere e scrivere rispetto a 10 milioni di coetanei maschi. Di queste, 9 milioni vivono in Africa sub-sahariana, dove d’altra parte si trovano ¾ delle ragazze fuori dalla scuola nel mondo. Tra i maggiori fattori che impediscono a bambine e ragazze l’accesso all’educazione vi sono i matrimoni precoci. Oggi, nel mondo, 12 milioni di ragazze si sposano ogni anno prima dei 18 anni, e ai ritmi attuali si stima che entro il 2030 tale cifra supererà i 150 milioni. Una sposa bambina su 3, nel mondo, vive nei Paesi dell’Africa subsahariana, e circa 100 milioni di ragazze oggi vivono in Paesi dove i matrimoni precoci sono legali.

L’analisi di Save the Children mette infine in evidenza la piaga delle violenze fisiche e sessuali, dalle mutilazioni genitali femminili agli stupri alla prostituzione forzata, di cui troppo spesso le bambine e le ragazze sono vittime nel mondo. Circa 120 milioni di ragazze, più di 1 su 10 a livello globale, nella loro vita hanno subito forme di violenze sessuali, più di 1 su 5 in Bangladesh e in Camerun. Allo stesso modo, in cinque Paesi europei quali Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito più di 1 ragazza su 10 ha subito almeno un episodio di violenza sessuale prima dei 15 anni.

Queste sono cifre esagerate. Penso che sia priorità assoluta per i governi impegnarsi concretamente ed efficacemente perché nessun bambino venga più lasciato indietro e a nessuno di loro venga più sottratto il proprio futuro.

