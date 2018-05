Scuola

EinaudiPareto: un gate per l'Europa

Ancora uno scambio europeo ha avuto luogo presso l'Istituto Einaudi Pareto.

Questa volta si è trattato dell'accoglienza riservata ad un gruppo di studenti ed insegnanti polacchi provenienti dalla città di Cracovia.

L'esperienza rientra nel più ampio piano di internazionalizzazione realizzato principalmente, ma non unicamente, attraverso la partecipazione al programma Erasmus+ misure KA1 e KA2. In particolare questo scambio è frutto di un protocollo di intesa siglato dal DS prof.ssa M.R.Di Maggio con il Preside prof Andrzej Januszkiewicz dell'istitutoZenon Klemensiewicz Technical School of Printing Industry and Multimedia e destinato a studenti delle classi terza D e quarta D del percorso grafico pubblicitario.



L'accordo prevede una durata biennale e quattro incontri, due per anno, da realizzare a Palermo e nella città polacca. Gli studenti in questo primo anno hanno lavorato intorno a due temi: "Refugees " e "Europe should reunite -let's make Europe great again". Europe of countries ,Europe of people. Obiettivo lavorare in team internazionali per la realizzazione di una campagna sociale che li porti a riflettere sui controversi problemi dei rifugiati e sul futuro dell'Europa. Gli incontri prevedono inoltre la conoscenza del patrimonio culturale, visite aziendali e workshop di videomapping projection.

I ragazzi polacchi sono stati ospitati dai nostri studenti dall'11 al 19 maggio, dopo essere stati a loro volta ospitati in Polonia nello scorso aprile. La sistemazione in famiglia dimostra anche la sensibilità e disponibilità dei genitori dinanzi alle attività proposte dalla scuola.

Un momento di crescita fondamentale quello della mobilità e dello scambio che porta i ragazzi a conoscere in modo diretto altre culture, usi e abitudini. Scambio di know how per le scuole che sono chiamate a confrontarsi sul curricolo mettendo conoscenze e competenze in campo. Potenziamento delle lingue straniere, sviluppo di competenze trasversali per la costruzione di un modello di cittadinanza attiva ed inclusiva. Sono queste le ragioni che ancora una volta muovono l'Istituto Einaudi Pareto ad intraprendere nuovi contatti e consolidare rapporti già avviati per portare avanti un progetto educativo di ampio respiro europeo.

