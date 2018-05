Festa della mamma

Festa della mamma, le canzoni che le rendono omaggio

Oggi è il giorno in cui celebriamo le nostre mamme, coloro che ci hanno dato la vita e che dovremmo festeggiare ogni giorno.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 12/05/2018 - 20:41:26 Letto 309 volte

Oggi è il giorno in cui celebriamo le nostre mamme, coloro che ci hanno dato la vita e che dovremmo festeggiare ogni giorno. Sebbene originariamente la data della Festa della mamma fosse fissata per l’8 maggio, si è poi deciso di rendere la data mobile e così adesso si festeggia la seconda domenica di maggio.

E la mamma è anche una figura che ha ispirato tantissimi artisti che, nel bene o nel male, hanno voluto ricordare le loro genitrici in canzoni che sono poi rimaste nella storia. Da John Lennon ai Pink Floyd, da Christina Aguilera ai Lynyrd Skynyrd, ecco alcuni dei brani dedicati alle mamme.

Simple man - Lynyrd Skynyrd. Le parole di una madre a un figlio in una delle canzoni rock più belle di sempre. “Simple man” dei Lynyrd Skynyrd è un concentrato di consigli e amore materno verso un giovane uomo alla ricerca del suo posto nel mondo, raccontato da chi quell'uomo “semplice, qualcuno che ami e comprendi” lo è poi diventato. La canzone è stata scritta dopo la morte della madre di Ronnie Van Zant e Gary Rossington e parla proprio di una madre che dà alcuni consigli morali al figlio.

Mother – Pink Floyd. “Of course Momma's gonna help build the Wall”. Il rapporto fra madri e figli non è sempre rose e fiori. Lo sa bene Roger Waters, che proprio sulla presenza ingombrante e castrante di mamma Maggie ci ha costruito sopra uno dei capolavori della storia musicale di tutti i tempi, “The Wall”. E anche se in tutto il concept album dei Pink Floyd si trovano tracce ben evidenti del risentimento del figlio, “Mother” merita certamente una menzione a parte. La madre ha troppa ansia per permettere l’autonomia al figlio, quando lui chiede rassicurazioni, lei ne fornisce ma al contempo lo priva della libertà di scegliere. Per il bambino/adolescente non c’è scelta se non la ribellione.

Oh Mother – Christina Aguilera. Questo brano straziante ruota attorno ad uno dei temi più caldi e, purtroppo, sempre attuale, i maltrattamenti sulle donne. La canzone parla proprio degli abusi subiti dalla madre della Aguilera da parte del padre, ma allo stesso tempo la cantante ne elogia la forza con cui ha saputo affrontare anni di abusi e violenze e la ringrazia per la forza che le ha trasmesso: “So, mother, I thank you for all you've done and still do”.

Julia- John Lennon. “La metà di quello che dico non ha senso, ma lo dico solo per raggiungerti”. Inizia così, con un omaggio a un aforisma del poeta Kahlil Gibran ("Metà di quel che dico non ha senso ma lo dico perché l'altra metà possa giungere a te") uno dei brani più toccanti ed intimi di John Lennon, tanto da meritare una sessione di registrazione a parte dal “White Album”, senza Beatles e solo con una chitarra. “Julia” è la canzone d'amore dedicata alla madre scomparsa quando il cantante era ancora un adolescente. La figura della madre perduta in giovane età sarà sempre un riferimento importante e costante durante la carriera di Lennon, infatti le dedicherà altre canzoni, come la celeberrima Mother sul suo primo album da solista John Lennon/Plastic Ono Band del 1970 e, sempre sullo stesso album, My Mummy's Dead.

Eminem – Headlights. Il rapporto tra Eminem e la madre non è mai stato dei più idilliaci, tanto che il rapper l’ha attaccata in diverse occasioni proprio tramite le sue canzoni, come in Cleanin’ Out My Closet, in cui l’accusa di essere stata assente anche per via dell’assunzione di alcol e droghe. Con Headlights il tono cambia, e il rapper si scusa con la propria madre per le ripetute diffamazioni. “Ma comunque, non ti odio perché mamma, tu sei sempre bellissima per me, tu sei mia mamma”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!