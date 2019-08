Gangi

Gangi in provincia di Palermo

Gangi. Un'impressione a caldo. Una Montagna di Luoghi. Culturali. Poetici. Letterari. Umani

di Filippo Minacapilli | Pubblicata il: 28/08/2019

La Montagna dalla quale sgorgano fiumi di idee, di progetti, di proposte che si espandono in ogni direzione, fecondano il territorio e germogliano, così, nuove “creazioni” a ritmi sempre più frequenti e inarrestabili.

Gangi è questa. La Città della Cultura. La Cultura vera, “carnale”, sentita, partecipata. Un Borgo che può, a pieno titolo, essere candidato a Città Europea della Cultura. Ne ha i tratti, ne ha le risorse ambientali, architettoniche, artistiche, umane e professionali. Una città curata, ordinata, pulita, piena di vitalità

La mia recente esperienza, ospite con le mie poesie alla Rassegna Letteraria curata egregiamente dall’ Associazione Culturale “Fuorilogos”, mi ha consentito di vivere momenti di autentica e intensa emozionalità. Momenti culturali che mi hanno arricchito. Anche dopo l’evento, grazie alle persone del luogo, incontrate tra le vie delle antiche botteghe, che hanno voluto deliziarmi, facendomene partecipe, con le loro descrizioni puntuali e appassionate degli angoli più nascosti di Gangi, della sua storia, degli antichi mestieri, dell’artigianato locale.

Gangi non va fiera solo del proprio profilo storico e socioculturale. Gangi è aperta alla Cultura nel senso più elevato del termine, come un faro che guarda ad altre realtà culturali, non solo siciliane ma, che stanno, anche, oltre i confini dell’Isola.

La sua forza attrattiva fa registrare un crescendo continuo di nuovi e vecchi visitatori. Una Montagna di Luoghi dove ciascun luogo ritrova sé stesso!

Il ritmo di vita di questo meraviglioso Borgo, che io amo chiamare Città, è scandito dagli innumerevoli eventi che vengono celebrati nel corso dell’anno, tutti gli anni, e che interpretano la Cultura in tutte le sue diverse sfaccettature.

Gangi non è la città in cui bisogna andare almeno una volta. Gangi è la Città dove, dopo la prima volta, si ha voglia di ritornare.

