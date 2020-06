Tour dei Borghi

Comitato Sicilia Turistica: grande successo di interesse e partecipazione per ''Il Tour dei Borghi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/06/2020 - 14:29:09 Letto 352 volte

Grande successo di interesse e partecipazione per il Tour dei Borghi, il percorso promozionale realizzato e curato dal Comitato Sicilia Turistica presieduto da Antonino Sapienza. Nel week end appena trascorso sono stati numerosi i partecipanti alle visite guidate organizzate nei Borghi di Rometta, Castroreale e Rodì Milici, i primi luoghi di interesse ad essere inclusi nella rete dal Comitato. Visitatori provenienti da tutta la Sicilia rimasti affascinati dalla storia, dall’arte e dalle tradizioni dei territori ma anche dai racconti degli accompagnatori e delle guide locali. Molto apprezzato sia l’innovativo itinerario congiunto Castroreale-Rodì Milici condotto dal Prof. Paolo Faranda culminato con la visita al Piccolo Museo della Moto diretto da Enrico Munafò e Linda Caruso, sia quello di Rometta condotto da Giovanni Arnò presidente della ProLoco, quest’ultimo percorso davvero unico nel suo genere, dall’incantevole centro ricco di storia ed arte alle suggestive grotte saracene.

Il Comitato nella sua pianificazione a breve e medio termine ha instaurato collaborazioni con entità locali sia istituzionali che private con le quali per mezzo di una strategia di web marketing turistico e territoriale sta portando avanti una importante e concreta programmazione che in pochi giorni ha registrato un grande interesse ad ogni livello e punta ad ampliare la propria rete in tutta la provincia di Messina e Catania a favore non solo del turismo di prossimità ma presto anche a quello nazionale ed internazionale. Le proposte esperienziali, associate a quelle storico-culturali saranno il focus dei prossimi step della strategia. La pagina Facebook di riferimento per tutte le iniziative è “Sicilia Turistica”, molto frequentata ed apprezzata nelle ultime settimane dalla quale partono le iniziative gli eventi e dove è possibile trovare tutte le informazioni.

Dalla settimana prossima la promozione continuerà in modo ancora più imponente e saranno aggiunti alla rete il bellissimo paese di Sinagra e sulla parte ionica Savoca e Casalvecchio Siculo. Prevista a partire da luglio anche una strategia di sviluppo turistico per la Città di Messina.

