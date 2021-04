arte

I due ritratti inediti di Guadagnuolo

Celebrare la vita e la morte in un unico abbraccio, attraverso l’arte. È questo l'omaggio di Francesco Guadagnuolo, artista siciliano, per la dipartita del Principe Filippo, ma anche un ritratto per la Regina Elisabetta che domani compie gli anni.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 20/04/2021 - 16:26:16 Letto 378 volte

Celebrare la vita e la morte in un unico abbraccio, attraverso l’arte. È questo l’omaggio di Francesco Guadagnuolo, artista siciliano di fama, per la dipartita del Principe Filippo, ma anche un ritratto per la Regina Elisabetta che proprio domani compie gli anni, sicuramente i più tristi della sua vita.

Il primo quadro dal titolo “Doppio ritratto del Principe Filippo” è dedicato ad un uomo che ha segnato la storia, punto di riferimento nella famiglia reale, consigliere fidato e amato della Regina più longeva della storia d’Inghilterra. Filippo era nipote del re di Grecia Costantino I ed era nato a Corfù, principe di Grecia e di Danimarca, e per quest’ultimo legame cugino in terzo grado della stessa Elisabetta. Dopo che Costantino I abdicò fu costretto all’esilio e quindi visse in Francia, in Scozia e quindi in Inghilterra. Quello tra la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo è stato uno dei matrimoni più chiacchierati, spiati e raccontati della storia. Oltre 80 anni di relazione, quasi 74 dalle nozze. Il Principe e Duca di Edimburgo è stato il coniuge più longevo.

Il pittore Francesco Guadagnuolo nel suo affresco lo ha ritratto con la fronte corrucciata, le rughe come tratto proprio di uno stato d’animo. “Un quadro come omaggio ad un uomo amante dell’arte, ma anche pittore e scrittore, - spiega Guadagnuolo - collezionista d’arte contemporanea, infatti molte sue collezioni sono conservate a Buckingham Palace e al Castello di Windsor. Il doppio ritratto, di fronte e di spalle, sono due variazioni che svelano verità. Il quadro va oltre la vita, prima il commiato e nel secondo si scopre la nuca come a voler dire: Ho terminato la mia missione in questa vita. Non solo, ma il “Doppio ritratto del Principe Filippo” rappresenta anche autorità e protezione. É come un sogno sul Principe Filippo, questo significa che abbiamo bisogno ancora di aiuto e di saggezza per risolvere le tante questioni importanti. Prima di andarsene ha vissuto il tempo del Coronavirus riconoscendo il dolore e le difficoltà economiche che la popolazione britannica ha dovuto affrontare. L’opera indica l’intelligenza metodica e conservatrice del Principe, integrato in un giusto ambito sociale, secondo la tradizione, con la calma tipicamente inglese. Ciò che affiora immediatamente è il capo su cui il cappello poggia come una simbolica “corona” che gli attribuisce funzione, contraddistinguendolo dagli altri. Indossare un copricapo tipico, come la bombetta, dove toglierlo per salutare e rimetterlo è un atto di ossequio, un gesto di rispetto. Al mondo a cui è indirizzato tale conclusivo saluto, risveglia la più alta considerazione del Duca di Edimburgo Principe Filippo”.

Un omaggio ad un Principe tanto amato, ma anche un omaggio ad una Regina, la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito. Un matrimonio lungo quasi 74 anni. Una vera storia d’amore a dispetto dei matrimoni combinati dell’ambiente, cominciata il 22 luglio 1939, quando la famiglia reale si recò in visita al Dartmouth Royal Naval College. Si racconta che Louis Mountbatten ci mise lo zampino, poiché fece inserire nell’invito le giovani principesse Elisabetta e Margaret e le fece intrattenere dal nipote. E da quel giorno nacque il grande amore.

Ed è come inno a quell’amore così longevo che Guadagnuolo dedica anche un ritratto inedito alla Regina Elisabetta, segnata dal tempo ma sempre regale nella sua maestà. Il quadro è arricchito da un francobollo storico che la ritrae all’epoca 26enne. “Ieri ed oggi in un quadro che racchiude tutto lo stato d’animo della Regina – chiosa l’artista - che si ritrova senza il suo miglior consigliere di tutta una vita. La Regina resterà a Windsor, naturalmente, anche il 21 aprile, giorno in cui compirà 95 anni. Sarà un compleanno triste, il primo senza Filippo, diverso da tutti gli altri. Niente salve di cannone dalla Torre di Londra. Niente nuovi ritratti ufficiali di Sua Maestà. La Regina piange il compagno di sempre. Non c’è nulla da festeggiare. E in questo giorno, ecco un pensiero mio per lei”.

I ritratti di Guadagnuolo sono senza tempo, fermano l’effigie per sempre. Inoltre, tramandano apprensione ed energia, timori ed emotività, coraggio e sogni dai contenuti immortalati. Scopriamo frequentemente nelle sue opere il rapporto dello status umano e lo fa attraverso l’immagine d’arte, un modo migliore per controbattere anche la paura e lo smarrimento globale che stiamo vivendo in questi ultimi tempi. Proprio per questa tipologia di nuove opere, sin dal 1995 il critico e storico dell’arte Antonio Gasbarrini aveva scelto la definizione di “transrealismo”. Tali opere sono interpretate come simbolo di ciò che non è visibile dall’esterno ma dall’interno del corpo. L’arte transrealista trova il suo fondamento artistico e culturale nell’esperimento di andare “al di là” o oltrepassare la visione della realtà corrente non escludendo la ripresa e il riordino del lessico artistico per mezzo di uno stile anche figurativo, dinamico e intriso di sensibilità esperienziale, integrata con i simbolismi formulati dal linguaggio della più avanzata ricerca tecno-scientifica.

Ma per creare tutto questo, bisogna saper riconoscere la realtà e interpretarla, come ha fatto Guadagnuolo, che con grande sensibilità è capace di dare anima e corpo al tempo e all’emozioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!