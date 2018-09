Igor Maj

Igor ucciso dalla rete a soli 14 anni

Accertamenti sul pc e sullo smartphone di Igor Maj - il ragazzo di 14 anni trovato impiccato e soffocato da una corda da roccia legata al letto a castello della sua cameretta a Milano lo scorso 6 settembre

Accertamenti sul pc e sullo smartphone di Igor Maj - il ragazzo di 14 anni trovato impiccato e soffocato da una corda da roccia legata al letto a castello della sua cameretta a Milano lo scorso 6 settembre - conducono all’ipotesi che Igor potrebbe essere morto per un gioco diffuso in rete e questo perché si era collegato a siti web con tutorial per praticare il 'blackout', un tipo di gioco del soffocamento che spinge a privarsi dell'ossigeno per periodi sempre più prolungati.

I genitori di Igor lanciano un addolorato appello:

"Fate il più possibile per far capire ai vostri figli che possono sempre parlare con voi qualunque stronzata gli venga in mente di fare devono saper trovare in voi una sponda, una guida che li aiuti a capire se e quali rischi non hanno valutato. Noi pensiamo di averlo sempre fatto con Igor, eppure non è bastato. Quindi cercate di fare ancora di più, perché tutti i ragazzi nella loro adolescenza saranno accompagnati dal senso di onnipotenza che se da una parte gli permette di affrontare il mondo, dall'altra può essere fatale".

