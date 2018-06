collettiva di illustrazione

Il Bar Garibaldi ospita Apparte Home Gallery: ''Cosa pensi quando pensi casa?''

Dopo il successo delle prime due mostre casalinghe perfetto mix di intimità, arte e scoperta, il collettivo inaugura ''Habitat'' eccezionalmente in un locale storico. Il 28 e il 29 giugno cinque illustratori interpreteranno il tema della casa

Pubblicata il: 25/06/2018

Continuano gli eventi firmati Apparte Home Gallery, il collettivo che porta l'esperienza delle home gallery in giro per la città di Palermo. Dopo il successo delle prime due mostre casalinghe, perfetto mix di intimità, arte e scoperta, il 28 giugno si inaugura la mostra collettiva "Habitat" curata da Apparte, che fino al 29 giugno accoglierà al Bar Garibaldi le opere di cinque illustratori che hanno risposto al quesito ''Cosa pensi quando pensi casa?'' lanciato dal collettivo, sempre attento all’arte emergente.

Apparte Home Gallery è legato al concetto di casa come luogo di ospitalità, condivisione, un posto intimo ma anche aperto al nuovo, nonché una possibilità. Per alcuni di noi trovare casa può significare spesso trovare un posto in cui esistere. Eccezionalmente “fuori casa”, la formula home gallery trova spazio presso un locale storico della vita notturna palermitana. Gli ambienti domestici del Bar Garibaldi, arredati di vecchia mobilia scovata tra mercati dell'usato e rigattieri da Davide Ficarra e Annibale Cangemi - ospiti e sostenitori del progetto -, saranno il contesto privilegiato per le opere di Azzurra Messina, Bruna Vettori, Daniel Gasperini, Francesca D’Andrea e Mariella Cusumano. Vicino al tema della casa anche Rosario Perricone, antropologo e direttore del Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino", che condurrà un talk aperto al pubblico il 29 giugno alle ore 20, nella sede del bar in via Alessandro Paternostro 46.

Azzurra Messina è un’artista palermitana che trova nel disegno il mezzo congeniale attraverso cui esprimersi. La famiglia, la figura materna, l’infanzia e i temi della creazione e della crescita sono interpretati come rifugio o nido, luogo in cui trovare sicurezza.

Bruna Vettori è un’artista brasiliana che vive a Milano; i suoi lavori raccolgono, come un diario senza fine, le esperienze e i sentimenti che fanno della Vettori un’intimista. La sua casa è “dentro” di sé, è una casa itinerante. La sua arte è fatta di tutto ciò che non è necessario tradurre, ma si può anche solo percepire e sentire.

Daniel Gasperini è cresciuto a San Giovanni in Marignano, un piccolo paese in provincia di Rimini, un posto di cui l’artista dice “c’è sempre profumo”. Amante del colore, in poche immagini sfacciatamente piatte, minimali, prive di sfumatura, Gasperini racconta storie comuni in cui è facile riconoscersi.

Francesca D’Andrea, romana, ha compiuto la sua formazione presso la Scuola romana del fumetto sotto la guida di Simone Rea, sviluppando un rapporto con l’immagine molto personale. La sua casa è una camera della memoria, un luogo solitario, un posto in cui tornare con lo spirito.

Mariella Cusumano, palermitana, si forma come architetto per poi dedicarsi al suo sogno: l’illustrazione, raggiungendo risultati brillanti in campo editoriale. Nelle sue opere il rosso e il nero raccontano la casa come luogo intimo in cui la personalità di chi la vive può esprimersi liberamente.

La mostra è a ingresso libero dalle 19,30 alle 24.

Maggiori informazioni al link https://apparte7.wixsite.com/ilmiosito.

