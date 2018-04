Muralismo Artistico

Il Muralismo Artistico arriva sui Nebrodi

Il Muralismo Artistico arriva sui Nebrodi portando a Frazzanò alcuni nomi famosi nel panorama nazionale ed internazionale dell’arte urbana.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 18/04/2018 - 15:49:23 Letto 901 volte

Il comune di Frazzanò ospiterà, tra il mese di aprile e maggio, cinque artisti italiani e stranieri che interpreteranno in modo del tutto personale gli spazi sui quali interverranno, lasciando in Sicilia un nuovo patrimonio di arte pubblica contemporanea.

A ciascuno di loro saranno affidati degli spazi ricavati sulle lunghe mura di contenimento che attraversano il paese. L’evento è patrocinato dal Comune di Frazzanò ed organizzato con il supporto di NEU/ progettazione integrata.

Saranno dipinti 270 mq di superficie muraria suddivisi in 26 grandi riquadri collocati su 4 lunghi paramenti murari.

Tra gli artisti forniti di rulli, aste, pennelli e bombolette spray interverranno:

Ricky Lee Gordon, muralista originario di Johannesburg, con base a Los Angeles, conosciuto in tutto il mondo per i suoi sorprendenti lavori dall’atmosfera classica dipinti su grandi pareti di tutto il mondo. Vincitore dell’International Art and healing network award nel 2011 è annoverato da National Geographic tra gli undici migliori street artist al mondo; Ampparito, artista urbano spagnolo noto per il suo approccio concettuale, ironico e riflessivo. Creando effetti di disorientamento mediante la rappresentazione fuori scala di piccoli oggetti semplici, l’artista madrileno esplora i confini tra realismo e astrazione. Tra le sue collaborazioni vanta partecipazioni a importanti festival internazionali tra i quali Nuart Festival (Norvegia), Street Prints (Nuova Zelanda) e Asalto (Spagna); Davide DPA, conosciuto per la sua Poesia d’Assalto, è un artista di Lecce attivo nel campo dei graffiti e della street poetry. Tra i principali protagonisti del Festival Internazionale della Poesia di Strada e co-fondatore di Flab Arts, attraverso la sperimentazione della calligrafia, dipinge con l’intento di diffondere la poesia tra le strade e riqualificare i luoghi in abbandono; Alleg, muralista abruzzese, vanta collaborazioni con alcuni tra gli artisti urbani più riconosciuti sulla scena nazionale, come Ericailcane, Bastardilla, Giò Pistone e molti altri. Di recente ha supportato il festival Borgo Universo di Aielli e nel passato ha lavorato all’interno di molte manifestazioni tra le quali anche a Palermo, Borgo Vecchio Factory, a Wall Susa (Val Susa), Draw the line (Campobasso), Visione Periferica (Giulianova), Rural Emotion Fest (Mezzojuso); Emanuele Poki, disegnatore e Street Artist di Catania, attivo nel campo del muralismo e della poster art, predilige soggetti naturali prendendo spunto dal mondo animale e vegetale. Ha collaborato anche lui a Palermo, Borgo Vecchio Factory, e a molti festival e progetti artistici tra i quali Draw the line (Campobasso), Verso Sud Festival (Corato), Festiwall (Ragusa), Cufù (Castrofilippo).

