manifesta 12 studios

Il nuovo volto di Palermo: con ''Manifesta 12 Studios'' il futuro è già qui

Una mostra-evento al mulino del complesso Sant'Antonino, che fonde l'architettura, la pianificazione urbanistica e l'arte. Luce, rigenerazione urbana e talento internazionale: il cambiamento sta già avvenendo

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 15/06/2018 - 20:00:40 Letto 370 volte

Noi palermitani siamo fatti così: ogni volta che attraversiamo Palermo a piedi o in auto, di giorno o di notte, dal centro alla periferia, ci sono alcune critiche che alla nostra città muoviamo sistematicamente. Quante volte, di fronte alle nostre infinite bellezze monumentali, abbiamo pensato "vero, lasciano senza fiato, ma manca un vero contesto"? Quante, in un momento di improvvisata onnipotenza, ci siamo detti "Se la gestissi io, la città, di sicuro il degrado lo affronterei diversamente"? Tante altre volte ci sentiamo addirittura feriti, forse troppe. Tra i vicoli e i monumenti della nostra città ravvisiamo tracce di un glorioso passato ma non riusciamo a intravedere un florido futuro. Ma il futuro è già qui, in casa nostra, e c'è già chi se ne sta prendendo cura. Ieri 14 giugno 2018 ha aperto i battenti “Manifesta 12 Studios”, una mostra-evento, al mulino del complesso Sant’Antonino nell’omonima piazza, che fonde l’architettura, la pianificazione urbanistica e l’arte in un unico e coinvolgente viaggio. “Manifesta 12 Studios” è inserita nella straordinaria cornice di eventi e iniziative culturali di Manifesta 12 Palermo, la Biennale nomade europea al via domani 16 giugno.

I locali del mulino realizzato tra il XIX e il XX secolo, recentemente recuperati e riaperti dall’Università di Palermo, ospitano i frutti del lavoro di due semestri universitari nato da un progetto di Ippolito Pestellini Laparelli, Creative mediator di Manifesta 12 e partner dello studio OMA. La piattaforma degli Studios si è liberamente ispirata a “Palermo Atlas”, progetto di OMA per Manifesta 12 Palermo, e ha messo in stretta correlazione quattro rinomati centri di ricerca di architettura: l’Università degli Studi di Palermo, la Architectural Association School of Architecture e il Royal College of Arts di Londra, la Delft University of Technology in Olanda. Nella fase di analisi dei progetti, ogni centro è stato affiancato da uno studio internazionale – quattro centri, quattro studi. L’oggetto? Palermo e i possibili futuri di cui sarà protagonista assoluta.

L’Università di Palermo non è solo aule, esami e lezioni. L’ateneo vanta una sconfinata pletora di professionisti e cittadini impegnati, e il Dipartimento di Architettura della Scuola Politecnica lo ha dimostrato nell’ambito di “Manifesta 12 Studios” sotto la guida dei professori Maurizio Carta, Alessandra Badami, Renzo Lecardane, Marco Picone, Filippo Schilleci e Zeila Tesoriere. Sono tanti i giovani architetti e pianificatori urbani che si sono cimentati nel progetto Hyper-City Studio. Augmented Palermo. La “Palermo aumentata” è il risultato di un mix tra miglioramento della qualità della vita, mobilità sostenibile, rivisitazione della portualità, rigenerazione urbana, e creazione o riqualificazione di grandi attrattori. Il tutto nell’ottica del cambiamento che accompagnerà Manifesta 12 Palermo per tutta la sua permanenza in città.

“Sono convinto che Manifesta cambierà Palermo, ma sono certo che Palermo ha già cambiato Manifesta”, è la fiera ammissione del prof. Maurizio Carta, presidente della Scuola Politecnica. “Questa edizione è l’apice della volontà politica alla base della nascita della Biennale, e la nostra mostra è molto più che un’esibizione: è uno stimolo per far capire che alcune cose possono cambiare, anzi, sono cambiate già adesso”. L’aspetto chiave dei progetti realizzati in Augmented Palermo è la loro immediatezza realizzativa: “Possono essere attivate già domani”, va dritto al punto Carta, “non c’è bisogno di grandi risorse perché le proposte stesse sono ‘attivatrici’ di risorse: è un prendersi cura di Palermo, ma con la volontà di cambiarla”. E scegliere i giovani come protagonisti degli studi sul cambiamento è stato il passaggio più semplice e spontaneo: “Abbiamo fatto progettare il futuro di Palermo, al futuro di Palermo”.

Parte di questo futuro è Vittoria Attardi, 24enne studentessa di Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, che si è dedicata al progetto #re_light. Ad affiancare Vittoria Domenico Pellegrino, con la sua opera luminaria ICONA. Protagonista indiscussa è la luce: “Luce artificiale, senza la quale non ci sarebbe esperienza emozionale della città di notte, e luce naturale perché senza di essa non ci sarebbe memoria della città”, spiega Vittoria. In #re_light la luce è al contempo elemento progettuale e forza trascinatrice. “Mi è servita per ridare memoria a un luogo che molti sconoscono veramente, il Castello a mare”, ci racconta Vittoria, “per farne l’inizio di un percorso che già esiste – quello arabo-normanno – usando tre tipologie di dispositivi luminosi: fotoluminescenza, videomapping e realtà aumentata. Tecniche innovative per guardare la città in modo diverso”.

Concept tratto dal book #re_light, Augmented Palermo Series, Unipapress

Mettere in risalto ciò che Palermo offre, apportando le modifiche che il tempo e il degrado del tessuto urbano cercano di portar via ai cittadini. Dalla luce di Vittoria a una Palermo rivisitata: Urban Re-Generation è un progetto di rigenerazione urbana del Centro Storico di Palermo. Il cuore antico della città, ancora ampiamente integro nel suo tessuto fenicio, arabo, rinascimentale e barocco, richiede oggi interventi capaci di fronteggiare obsolescenza, degrado e "gentryfication". Urban Re-Generation è il tema del laboratorio di Urbanistica 2, a.a. 2017/18, del laboratorio di ricerca didattica e scientifica "CityWiTHINCity Lab" del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, e condiviso con gli allievi del quarto anno dell'Istituto Tecnico "Duca Abruzzi-Libero Grassi", indirizzo CAT. Oggetto degli studi i mandamenti Tribunali e Castellammare, analizzati e reintepretati da vari gruppi di progettazione coordinati e supervisionati dalla prof. Alessandra Badami. Think Small / Think Big è il lavoro di Filippo Sucato, Federico La Bella, Andrea Lo Bue e Matteo Scimeca. Il gruppo si è concentrato su quattro zone d’interesse: l’area di fronte la chiesa di S. Maria dello Spasimo, piazza Magione, l’antico bastione, l’area che va da palazzo Riso al Teatro Garibaldi passando per la chiesa della S. Trinità. Fondamentale, precisa con evidente rispetto Filippo Sucato, 26enne di Misilmeri, l'aspetto di preservazione e salvaguardia del Centro Storico palermitano come previsto dal Piano Particolareggiato Esecutivo dedicato.

Il plastico di Urban Re-Generation, realizzato dagli allievi del Duca Abruzzi-Libero Grassi

Così il tema del “prendersi cura” di Palermo viaggia senza soluzione di continuità tra i lavori della mostra. Filippo e Alessandra Badami ci spiegano l’ambizioso progetto accompagnandoci in un’ideale passeggiata: “Partendo dallo Spasimo, abbiamo pensato ad un memoriale in onore delle vittime di mafia: nel quartiere sono nati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; a piazza Magione avviene una ripresa delle mura post-bombardamenti, creandovi all’interno coworking e biblioteche e all’esterno dei tetti-giardino; poi, la valorizzazione del vecchio bastione, e il tracciamento del percorso del vecchio muro che oggi non c’è più; la chiesa della S. Trinità invece ha un giardino che vorremmo destinare al quartiere. E infine, il Teatro Garibaldi, struttura chiave in Manifesta 12: lì intorno abbiamo concepito una cittadella degli artisti. La demolizione de i capannoni in lamiera e la realizzazione di atelier e laboratori sarebbero una nuova importante pagina per un Garibaldi che ha molto ‘sofferto’ continue chiusure e disuso”. Infine, Think Small / Think Big prevede l’apertura dei cortili dei palazzi storici Bonagia e Sambuca per attività commerciali, attirando così gli investitori privati che si trasformerebbero in promoter del progetto.

Le idee straordinarie ci sono, le menti brillanti e la volenterosa forza lavoro anche. Carta e Badami lo fanno presente a gran voce, anche se la mostra già parla per loro. Per completare il puzzle, come spesso accade, ci si comincia a interrogare sull’atto pratico del mettere in moto la macchina realizzativa. Ed è qui che “Manifesta 12 Studios” sorprende anche i più scettici: “Nessuno di questi progetti è stato ‘a freddo’ – rivela Maurizio Carta – tutti sono stati discussi con le comunità dei rispettivi territori nei quali c’è l’intenzione di realizzarli. Adesso, il prossimo passo sarà donarli all’amministrazione comunale per farli entrare nel Piano Regolatore, affinché diventi imprescindibile realizzarli”. Palermo sta già cambiando, e noi ne siamo già testimoni. “Manifesta 12 Studios” merita di riuscire a farci seguire il buon esempio, cambiando in noi quell’atteggiamento di chi sta a guardare mentre si lascia sfuggire una città, che invece non aspetta altro che rinascere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!