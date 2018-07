Il Teatro Massimo piange la scomparsa dell'ex sovrintendente Claudio Desderi

teatro massimo

Pubblicata il: 01/07/2018

Lutto nel mondo della musica: il Teatro Massimo piange la scomparsa del suo ex sovrintendente Claudio Desderi. E proprio alla sua memoria, il Teatro Massimo dedica le recite - in programma dal 6 al 13 luglio - di Don Pasquale, opera alla quale è legato il nome del baritono piemontese.

Il presidente Orlando e il sovrintendente Franscesco Giambrone esprimono il loro cordoglio per la sua scomparsa, ricordando affettuosamente “lo straordinario artista, il fine musicista che ha segnato la storia dell’interpretazione lasciando testimonianze memorabili in alcuni ruoli, molti dei quali interpretati anche a Palermo, il didatta apprezzato in tutto il mondo, l’artista che ha saputo mettersi in gioco anche nella gestione delle istituzioni culturali negli anni in cui ha diretto il nostro Teatro”.

Claudio Desderi aveva debuttato al Teatro Massimo nel 1972 nella prima rappresentazione palermitana di Filomela e l’infatuato di Malipiero. Per le stagioni del Teatro Massimo era poi tornato a cantare in titoli quali Don Giovanni, La figlia del reggimento, La carriera di un libertino (prima rappresentazione a Palermo), Falstaff, La Cenerentola. Al Teatro Massimo è stato attivo anche come direttore d’orchestra, dirigendovi Il barbiere di Siviglia nel 2003.

