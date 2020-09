demolizione immobile

Importante pronuncia in tema di ordine di demolizione di immobile costruito all'interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150m

Il T.A.R. Palermo interviene in sede cautelare su una questione annosa, riguardante l’ordine di demolizione di un immobile sito a Bagheria nella frazione di Aspra, all’interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt ubicato in via Vasco De Gama.

In questa porzione di territorio il Comune dapprima, ha sospeso l’ordine di demolizione per 18 mesi, comunicando ai ricorrenti di aver avviato l’iter Tecnico-Amministrativo per la formazione della variante urbanistica in zona B nell’area in questione e ripristinare la zonizzazione già impressa nell’area dal PRG adottato con deliberazione del Commissario regionale ad acta del 23 novembre 1998. Scaduti i 18 mesi il Comune nulla ha più comunicato ai proprietari degli immobili.

A questo punto i ricorrenti, assistiti dagli Avv.ti Francesco Stallone, Filippo Ficano e Filippo Gallina dello Studio PMMS LEGAL & PARTNERS con sede a Palermo e a Roma, decorso il termine di sospensione adottato dal Comune, hanno richiesto al T.A.R. la sospensione dell’ordine di demolizione disposto dal Comune. Ebbene il Tribunale Amministrativo regionale con ordinanza n. 954 del 28 settembre 2020, confermando la misura cautelare monocratica adottata a luglio, ha accolto la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione di un immobile. In particolare parte ricorrente, in sede di discussione della domanda cautelare, ha rappresentato che è attualmente in corso un procedimento del Comune di Bagheria, volto a modificare taluni parametri urbanistici che potrebbero incidere sulla possibilità di sanare l’immobile.

La ricorrente ha altresì precisato che la formulata richiesta di sospensione è diretta ad interrompere il termine concesso per l’ottemperanza all’ordine di demolizione, in mancanza della quale il bene per cui è causa diventa, ope legis, di proprietà del Comune.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), considerato che il Collegio ritiene ragionevole la richiesta formulata da parte ricorrente, ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, limitatamente all’ordine di demolizione e, per l’effetto, ne ha sospeso l’efficacia.

