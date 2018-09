omosessualità in india

India svolta storica: essere gay non è più un reato

Un giorno memorabile per lesbiche, gay, bisessuali e trans gender indiani, essere omosessuale non è più un reato

Pubblicata il: 06/09/2018

Essere omosessuale in India non sarà più un reato. La Corte Suprema infatti ha abolito, definendola incostituzionale, la «legge 377» del codice penale indiano ispirata dai principi vittoriani che prevedeva fino a 10 anni di carcere per le relazioni omosessuali punite come "offese contro natura".

Un giorno memorabile per lesbiche, gay, bisessuali e trans gender indiani che, in base all’ultima stima che risale al 2012 sono più di due milioni e mezzo .

