Istituito il Parco archeologico di Segesta

L'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Sebastiano Tusa, ha firmato il decreto che dà vita all'area. Avrà autonomia gestionale, amministrativo-finanziaria, scientifica e di ricerca

06/08/2018

Come promesso, il governo Musumeci consegna alla Sicilia il Parco archeologico di Segesta. L'area nel Trapanese sarà un ente che avrà la sua autonomia gestionale, amministrativo-finanziaria, scientifica e di ricerca. Una priorità che la Giunta ha messo al primo posto, procedendo secondo una tabella di marcia che ne prevede l’istituzione di altri diciassette. Il prossimo sarà Pantelleria, per il quale si sta lavorando a tappe forzate.

Dall'approvazione della legge regionale del 2000 che ha previsto i Parchi archeologici nell’Isola, ne sono stati istituiti solo tre: Agrigento, Naxos-Taormina e Selinunte-Cave di Cusa. "La nuova gestione dei beni culturali inizia da qui - dichiara il Presidente della Regione Nello Musumeci -. Tre soli Parchi in diciotto anni rappresentano uno dei paradossi della nostra Regione, che non ha dato attuazione a una buona legge che in molti ci invidiano. Il Parco archeologico di Segesta, con il suo teatro e il suo tempio è uno dei simboli della Sicilia nel mondo. Il patrimonio della nostra Isola merita di essere valorizzato e restituito ai siciliani", è la linea di Musumeci. "La piena attuazione della legge consentirà di rimetterci al passo con le più moderne forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali".

In Sicilia, la legge 20 del 2000 ha istituito il sistema dei parchi. In 18 anni, solamente al parco della Valle dei Templi, ad Agrigento, sono stati applicati i criteri che lo rendono realmente autonomo dal punto di vista finanziario, scientifico e gestionale: ciò ne ha consentito il reale sviluppo. Infatti, il numero dei visitatori ad Agrigento ha avuto un incremento di circa il 30% ogni anno, raggiungendo il milione di visitatori e ricevendo quest’anno il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa. "E’ questo quindi il modello da seguire - continua il governatore - una buona pratica che ha dato risultati eccellenti. Nel 2007 e nel 2013 sono stati istituiti formalmente anche i parchi di Naxos e Selinunte, ma che in realtà non godono della piena autonomia. Assieme agli altri a breve avranno la stessa dignità".

Anche il Parco di Segesta potrà utilizzare in proprio le cospicue entrate che derivano dalla vendita dei biglietti di ingresso, e ciò si traduce in azioni immediate di valorizzazione, manutenzione del territorio, attività di promozione, scavi archeologici, attività scientifiche. "Vincere questa sfida insieme al presidente Musumeci - dichiara l’Assessore dei Beni culturali, Sebastiano Tusa - è lo stimolo per continuare il processo di cambiamento avviato. La Sicilia deve avere tutti i Parchi previsti e in breve tempo. E’ un impegno che sento di dovere onorare nella convinzione che la rinascita dei Beni culturali siciliani non può che passare per un sistema di gestione moderno e snello. Questo meritano la Sicilia e i siciliani - conclude Tusa - dopo anni di gestione non all’altezza del valore storico culturale di siti straordinari per bellezze archeologiche e paesaggistiche".

I parchi archeologici siciliani finora istituiti e quelli in via di istituzione

Parchi istituiti

Parco archeologico della Valle dei Templi

Parco archeologico di Naxos e Taormina

Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa

Parco archeologico di Segesta

Parchi in via di istituzione

Parco archeologico di Gela

Parco archeologico greco-romano di Catania

Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell’Aci

Parco archeologico di Morgantina

Parco archeologico della Villa romana del Casale

Parco archeologico delle Isole Eolie

Parco archeologico di Tindari

Parco archeologico di Himera

Parco archeologico di Monte Iato

Parco archeologico di Solunto

Parco archeologico di Kamarina

Parco archeologico di Cava D’Ispica

Parco archeologico di Lentini

Parco archeologico di Eloro e Villa del Tellaro

Parco archeologico di Siracusa

Parco archeologico di Lilibeo

Parco archeologico di Pantelleria

