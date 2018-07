saggio spettacolo

''La Sposa Cadavere'', il 5 luglio a Villa Cutò i piccoli attori di Casa Teatro

Lo spettacolo, libero adattamento dal film di Tim Burton per la regia di Enrica Volponi Spena, vedrà protagonisti assoluti 28 bambini dagli undici ai quattordici anni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2018 - 10:33:51 Letto 388 volte

A pochi giorni dallo strepitoso successo teatrale di IQ & OX con gli allievi più piccoli di Casa Teatro, arriva il secondo attesissimo appuntamento in Cartellone La Sposa Cadavere, testi e regia di Enrica Volponi Spena, libero adattamento dal film di Tim Burton, costumi e scene Casa Teatro. Ad ospitare l’evento, patrocinato dal Comune di Bagheria, Villa Cutò giovedì 5 Luglio alle ore 21, con ingresso gratuito.

Protagonisti assoluti 28 bambini dagli undici ai quattordici anni, che raccontano “il valore dell’Amore come profondo atto di generosità, aldilà di tempo e spazio, aldilà di Vita e Morte”. Interpretano le vicende familiari tra i Van Dort e gli Everglot alle prese con l’organizzazione del matrimonio dei rispettivi figli Victor e Victoria. Seguendo la trama del film e mantenendo i personaggi principali, considerando il numero degli allievi e in maggioranza femminile, la regista Enrica Volponi Spena ha brillantemente allargato a nuovi personaggi lo spettacolo.

Ecco quindi che nel regno dei morti compaiono personaggi femminili della letteratura, del teatro, della storia, molte delle quali uccise da uomini per gelosia, follia o pura crudeltà. Emerge, anche nel mondo dei morti, una solidarietà femminile che avvicina e rende sorelle le donne di tutti i tempi. Giulietta e il suo amore contrastato; Ofelia e l’amore disperato per chi la rifiutò e le uccise il padre; Francesca Da Rimini, vittima della gelosia del marito; Giovanna D’Arco, accusata di stregoneria e arsa viva come eretica; la donna col pugnale, vittima sulla metropolitana di una pugnalata durante una baruffa tra due ubriachi e Cleopatra, morta suicida.

Storie drammatiche rese però scenicamente ironiche, leggere, a tratti dissacranti. Perfino la figura più lugubre della letteratura, quella di Caronte, traghettatore d’anime dell’Inferno di Dante, è rappresentato come un “disgraziato” che non sa neanche nuotare, costretto in eterno a fare avanti e indietro sul fiume che separa la Vita e la Morte. I piccoli attori gestiscono in autonomia cambio scene e costumi, si destreggiano tra le emozioni dei personaggi fantastici del film e quelle delle figure rappresentative di Storia e Letteratura. Prossimi appuntamenti con gli spettacoli di Casa Teatro, nei giorni 13 e 20 Luglio, Le Donne al Parlamento (Oltre il Sipario 15/25 anni) e Troiane (Oltre il Sipario 18/35 anni) con la Regia di Rosamaria Spena, ore 21 Villa Cutò, ingresso libero.

