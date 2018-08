Lacrime di San Lorenzo

Lacrime di San Lorenzo, desideri e scienza

Quest'anno il picco per le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi si registrerà tra le ore 16,00 del 12 agosto e le ore 4,00 della mattina del 13 agosto. La media prevista va da 60 a 100 meteore visibili a occhio nudo ogni ora.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 10/08/2018 - 21:59:03 Letto 665 volte

Tutti con il naso all’insù alla ricerca delle assolute protagoniste della serata, le stelle cadenti, note ai più come le “lacrime di San Lorenzo”, ovvero le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi. Si tratta di piccolissimi frammenti della cometa Swift-Tuttle che incrociano l'orbita della Terra, ed entrando con grandissima velocità nell’atmosfera creano le caratteristiche scie luminose. Quest’anno il cielo sembra riservarci tanti spettacoli naturali di grande emozione: dall’eclissi di Luna più lunga del secolo ad un San Lorenzo da non poter dimenticare, anche se già le tanto attese “stelle cadenti” hanno iniziato il picco dal 17 luglio fino al 24 agosto.

Ma quest'anno il picco per le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi si registrerà tra le ore 16,00 del 12 agosto e le ore 4,00 della mattina del 13 agosto. La media prevista va da 60 a 100 meteore visibili a occhio nudo ogni ora, praticamente una al minuto. Gli esperti sostengono che quest'anno le condizioni per osservarle saranno perfette poiché in cielo non dovrebbe essere nuvoloso.

“Il momento migliore per godersi lo spettacolo è nelle ore più tarde della notte, dalla mezzanotte fino al mattino presto - spiega Davide Perna, ricercatore dell'Inaf di Roma – con la possibilità di vederne un buon numero. Il radiante delle Perseidi, ovvero il punto del cielo dal quale queste meteore sembrano provenire, è situato nella costellazione del Perseo (da cui il nome dello sciame), che sarà basso sull'orizzonte in direzione nord-est nella prima parte della serata, e poi man mano sempre più alto. Ma le meteore più luminose saranno visibili a una certa distanza dal radiante, probabilmente il modo migliore per osservare le Perseidi è guardare in alto verso lo zenit, proprio sopra le nostre teste”

Per chi ama immortalare qualche stella cadente l'ideale sarebbe una reflex con un obiettivo grandangolare, un treppiede e una sensibilità intorno agli 800 Iso (o superiori, ma solo con cieli sufficientemente bui), con pose di circa 10-30 secondi, a seconda della luminosità del cielo. Si consiglia di attendere le ore 22,00 perché il cielo sia più buio specie dopo il tramonto della Luna e il radiante cominci ad alzarsi sull'orizzonte. Per chi poi vuole godersi tutto lo spettacolo, le Perseidi saranno osservabili praticamente fino all'alba.

In una nota l'Inaf consiglia di scaricare sullo smartphone una delle tante app per l'osservazione amatoriale delle stelle: si tratta di vere e proprie mappe stellari a portata di click che possono aiutare a orientarsi nel cielo senza difficoltà.

Oltre alle piogge meteoriche ad occhio nudo saranno visibili anche quattro pianeti in formazione d'eccezione: Venere, Giove, Saturno e Marte. Venere, molto luminoso, sarà visibile solo nelle primissime ore dopo il tramonto, guardando verso occidente. Lo seguono Giove e Saturno, visibili rispettivamente in direzione sud-ovest e sud nella prima parte della notte. A chiudere il palcoscenico sarà Marte, che ha da poco superato la sua 'grande opposizione. Ovviamente chi ha a disposizione un telescopio, anche di piccole dimensioni, potrà approfittarne per osservare la fase di Venere (circa la metà del disco sarà illuminata), Giove con i suoi satelliti, Saturno e i suoi anelli, e con più difficoltà forse anche qualche dettaglio sulla superficie di Marte.

