L'amore al tempo dei social: 1 millennial su 3 ha conosciuto il partner sul web

I social network influenzano le nostre relazioni sentimentali...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2018 - 12:02:49 Letto 716 volte

I social network influenzano le nostre relazioni sentimentali e non è un caso che quasi un millennial su tre ha conosciuto un partner grazie ai social, secondo quanto attesta una ricerca Ipsos per eBay in occasione di San Valentino, svolta su un campione di 1000 italiani tra i 16 e i 70 anni fra 19 -22 gennaio 2018 con focus fascia di età 18-34.

Ma i social network accrescono anche ansia e insicurezza e infatti, secondo la ricerca, 1 persona su 2 dai 18 ai 34 anni, controlla il profilo del compagno almeno una volta al giorno, mentre c’è chi torna sui profili del partner dalle 5 alle 10 volte al giorno (4%). Il 3% dichiara di controllare la vita online del compagno o compagna persino ogni ora. Per chi invece è single, i social sono un luogo d'incontro. Secondo una ricerca Meetic il 62% degli intervistati - più di 9 mila single di 7 Paesi europei, è aperto alla possibilità di trovare il vero amore grazie a questi servizi, mentre il 19% ne è decisamente convinto. E sono soprattutto gli uomini a sostenerlo, battendo le donne 22% contro 16%.

È curioso notare inoltre come, nonostante il fattore digitale sia parte integrante della vita coppia, ben il 46% dei millennial coinvolti nell’indagine Ipsos ritenga che i rapporti fossero più semplici quando i social non c’erano. Ne è una riprova il fatto che 1,9 milioni di millennial italiani (28%) ritiene opportuno bloccare l’ex partner sui social e che, una volta finita la relazione, il 40% pensa non sia possibile interagire con gli ex sui canali social.

