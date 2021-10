Lega del Filo D’oro

Lega del Filo D’oro: Riparte la Campagna di raccolta fondi “Una Storia Di Mani”

Riparte la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Una storia di mani” della Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus, grazie alla quale sarà possibile ultimare ed allestire l'Edificio 7 del nuovo Centro Nazionale di Osimo (AN), un'unica struttura destinata alle attività fisioterapiche e idroterapiche, che giocano un ruolo molto importante per il percorso riabilitativo personalizzato delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Chi non vede e non sente, infatti, vive una condizione caratterizzata da limitate possibilità di movimento e di esplorazione dello spazio e per loro l'attività motoria, in acqua e non, gioca un ruolo importantissimo nella stimolazione, rappresentando uno strumento fondamentale per aiutarle a migliorare le proprie abilità in termini di equilibrio e di coordinazione, agevolandone l'orientamento, la mobilità e l'autonomia.

Fino al 31 dicembre 2021 tutti possono sostenere la Campagna "Una storia di mani” attraverso una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514.

«Sostenere la Campagna "Una storia di mani” significa permettere a tanti bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di poter svolgere attività di fisioterapia e idroterapia in strutture realizzate appositamente per le loro specifiche esigenze - dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d'Oro – Con questa struttura aggiungiamo un tassello molto importante alla conclusione del nuovo Centro Nazionale, il cui cantiere va verso il "fine lavori” previsto nei prossimi mesi, che ci permetterà di intervenire più precocemente sui bambini, riuscendo ad ottenere le migliori risposte ai trattamenti educativi e riabilitativi e contemporaneamente offrire alle persone adulte percorsi riabilitativi mirati alla loro complessa condizione di pluridisabilità».

