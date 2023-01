Epifania

L'Epifania a Palermo: le tradizioni

Questa festa è l'ultima occasione per ritrovarsi in compagnia dei famigliari, trascorrendo il veglione e il giorno della befana giocando a carte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2023 - 00:07:09 Letto 695 volte

Il giorno della festa della Befana, a Palermo rappresenta l'occasione, oltre che per preparare la classica calza piena di dolciumi per i più piccoli, per inviare sms divertenti, barzellette e messaggi con frasi spiritose oppure fare battute esorcizzando la befana che "vien di notte con le scarpe tutte rotte". Ma questa festa è anche l'ultima occasione per ritrovarsi in compagnia dei famigliari, trascorrendo il veglione e il giorno della befana giocando a carte.

Il 6 gennaio, a Palermo è ancora l'occasione per visitare i supermercati o centri commerciali aperti oppure per controllare se si è diventati milionari con i biglietti della Lotteria di Capodanno, la cui estrazione avviene proprio la sera del 6 gennaio; oppure per andare al cinema o al teatro.

L'Epifania a Palermo è una festa nazionale e si organizzano varie manifestazioni come sagre, feste, concerti, festival, mostre e mercatini o il tradizionale concerto della befana che ha luogo in diversi comuni. Ma svariati sono anche i befana party, o le elezioni di Miss befana moderna.

La festa della Befana rappresenta però anche la conclusione delle festività natalizie. Come recita la nota filastrocca “L’Epifania tutte le feste porta via!”. Ci fa entrare però in nuovo periodo di festività, quello cioè del carnevale.

"La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

col cappello alla romana

viva viva la Befana! "

la Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

con le toppe alla sottana

viva viva la Befana!!!”

Buona Epifania a tutti!!!!

Fonte Immagine: Depositphotos

