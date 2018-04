miele

L'Europarlamento propone strategia per proteggere le api e il miele

Una strategia europea per proteggere le api e il miele.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2018 - 12:06:26 Letto 424 volte

Una strategia europea per proteggere le api e il miele. La chiede l'Europarlamento in una risoluzione di iniziativa approvata con 560 voti a favore nel corso della seduta plenaria in svolgimento a Bruxelles.

La strategia suggerita dagli eurodeputati prevede lotta contro l'adulterazione del miele, etichettatura di origine più trasparente, inasprimento dei controlli per fermare le importazioni di prodotto falso e più attenzione “in campo” per la protezione della salute delle api e per il sostegno agli apicoltori. Nel rapporto si invitano Commissione e paesi membri a vietare sostanze attive antiparassitarie, in particolare i neonicotinoidi, che pongono per le popolazioni di api rischi provati scientificamente e sul campo.

E' stato bocciato l'emendamento che chiedeva il divieto della produzione e dell'uso dei neonicotinoidi in quanto tali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!