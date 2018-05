manifesta

''Manifesta 12 Palermo'', la biennale nomade di arte e cultura porta a Palermo Gilles Clément e un giardino allo ZEN

Vera e propria istituzione del paesaggismo, Clément ha ideato insieme allo studio di progettazione Coloco il progetto ''Becoming Garden'', scambio attivo tra i cittadini del quartiere e la natura

Workshop by Gilles Clement, Coloco. Copyright Manifesta, photo by CAVE Studio

È ormai quasi tutto pronto per "Manifesta 12 Palermo", la biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea che si svolgerà a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre 2018, e che poco meno di un mese fa ha svelato parte del suo programma annunciando alcuni artisti e nuove sedi in cui si snoderà. "Quasi tutto", perché la biennale si svela poco alla volta e riserva ancora grandi sorprese fino al momento della sua inaugurazione, la sera del 16 giugno prossimo.

Manifesta 12 Palermo si comporrà di più di 30 nuovi lavori, installazioni pubbliche, performance e interventi urbani, e si diramerà in più di 20 luoghi iconici palermitani. “Manifesta 12 si conferma molto più che una manifestazione culturale - sottolineano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Cultura Andrea Cusumano - si conferma un laboratorio di sperimentazione e realizzazione di percorsi di crescita e sviluppo urbano attraverso l'arte. Così cresce sempre più il numero degli spazi urbani, siano essi giardini, palazzi storici, piazze o strade, che diverranno luoghi di espressione artistica, cresce sempre più il numero di progetti ed artisti che renderanno Palermo, tutta Palermo, un grandissimo palcoscenico”.

E tra i primi nomi di Manifesta, salta all’occhio quello di una vera istituzione: il paesaggista, scrittore e filosofo contemporaneo francese Gilles Clément, che ha ispirato l’intera biennale con il suo libro “Il giardino Planetario”, e che per questa edizione ha ideato un giardino nel quartiere ZEN, in collaborazione con lo studio di progettazione multidisciplinare Coloco.

Gilles Clément, photo by Eric Legret

Clément, classe 1943, ha influenzato un’intera generazione di paesaggisti europei con le proprie teorie e realizzazioni (tra cui il Parc André Citroën e il Musée du quai Branly, entrambi a Parigi), spostando l’interesse dall’estetica all’ecologia umanistica e alla biodiversità. Tra le opere principali ha pubblicato “Le jardin planétaire” (1999), “Manifesto del Terzo paesaggio” (2005), “Giardini, paesaggio e genio naturale” (2013).

Coloco, photo by CAVE Studio

Coloco è uno studio di progettazione multidisciplinare con sedi a Parigi e Montpellier. Fondato dal paesaggista Miguel Georgieff e dagli architetti Pablo Georgieff e Nicolas Bonnenfant, dal 1999 sviluppa progetti incentrati sulla progettazione urbana e del paesaggio, attraverso interventi collettivi e di azione diretta.

Il progetto per Manifesta 12 Palermo s'intitola “Becoming Garden” e consiste nella creazione di un giardino allo ZEN di Palermo. Una serie di incontri, workshop e visite guidate, per instaurare una relazione ecologica di scambio attivo tra cittadini, giardino e natura, e per sviluppare pensieri collettivi che rispondano ad un’urgenza contemporanea rivolta alla cura dei propri spazi. Nel suo percorso teorico, Clément elabora e afferma la teoria che tutto il pianeta è come un unico grande giardino e l’umanità è il suo giardiniere, chiave concettuale e titolo di questa edizione della biennale. L'idea di paesaggismo élitario presente nell’immaginario collettivo viene ridimensionata e riportata a misura d’uomo, grazie al ruolo assunto da ogni partecipante, che diviene un paesaggista-giardiniere: nella gestione dello spazio, nella creazione delle condizioni di fertilità del suolo, nella riduzione dello spreco di materiali, nella conservazione della biodiversità esistente. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ortocapovolto, Coldiretti Sicilia e Laboratorio ZEN Insieme, una delle più solide realtà rappresentative degli abitanti del quartiere.

Workshop by Gilles Clement, Coloco. Copyright Manifesta, photo by CAVE Studio

Dopo la costruzione dello ZEN nel 1969, ad opera dell’architetto Vittorio Gregotti, le dinamiche politico-amministrative intercorse tra il 1975 e 1980 hanno distorto la morfologia complessiva del quartiere. Suddiviso in due zone sulle quali i rispettivi abitanti non amano venga fatta confusione (ZEN 1 e ZEN 2), e fortemente ghettizzato dalle dinamiche socio-politiche palermitane di allora, lo ZEN è rimasto privo di servizi e di opere di infrastrutturazione primaria e secondaria; inoltre si è susseguito un fenomeno di occupazione non legittima degli alloggi in presenza di una forza emergenza abitativa. Oggi il quartiere conta sempre più associazioni sul campo, come Laboratorio ZEN Insieme e Handala.

Manifesta viene fondata nei primi anni ’90 ad Amsterdam da Hedwig Fijen (che ancora oggi la guida), in risposta al cambiamento politico, economico e sociale avviatosi alla fine della Guerra fredda; si è progressivamente evoluta in una piattaforma per il dialogo tra arte e società in Europa, consolidandosi come progetto culturale site-specific che reinterpreta i rapporti tra cultura e società attraverso un dialogo con l’ambito sociale. Per maggiori informazioni su Manifesta 12 Palermo, è possibile visitare il sito www.manifesta12.org.

