Maratona per la libertà di Confedilizia contro il blocco degli sfratti

Maratona per la libertą di Confedilizia contro il blocco degli sfratti

''Maratona per la libertą - No al blocco degli sfratti'', ne parliamo con l'avv. Giuseppe Cusumano di APE Confedilizia Palermo.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 23/04/2021

Sono tante le preoccupazioni e le domande che hanno spinto Confedilizia a organizzare una manifestazione chiamata “Maratona per la libertà – No al blocco degli sfratti”. Ne parliamo con l’avv. Giuseppe Cusumano di APE Confedilizia Palermo:

Gli immobili non sono più indice di ricchezza, ma ragione di impoverimento. È questo il vostro allarme?

Proprio così. La nostra Associazione raccoglie quotidianamente il sentimento di frustrazione, impotenza e delusione dei nostri Associati, in cui alcuni casi versanti in una situazione economica di difficoltà. Bisogna partire da questa considerazione di base: essere proprietario non equivale ad essere benestante, men che meno ricco. Continuiamo ad essere vittime di questo stereotipo da parte di chi, ancora oggi, porta avanti e sostiene questa associazione di idee che la realtà economica moderna smentisce seccamente. Non appare superfluo affermare, in questo contesto, che sono in aumento i proprietari che non godono più di alcuna reddito dai loro immobili, ma che anzi, al contrario, sempre più sono costretti ad attingere al proprio reddito di lavoro ovvero alla pensione per fronteggiare il peso economico dell’imposizione fiscale, che già da tempo ha superato ogni limite di tollerabilità.

A questa situazione si somma quella causata dal blocco degli sfratti che determina l’indisponibilità dei propri beni.

Questi nostri immobili interessati dal blocco, diciamolo senza giri di parole, sono utilizzati dallo Stato per garantire il diritto di abitazione, assunto a rango di diritto costituzionale ancorché non citato nella Costituzione, a spese del diritto di proprietà, questo sì costituzionalmente garantito. Lo Stato si sgrava in tal modo da un obbligo sullo stesso gravante e lo fa a spese dei proprietari, ai quali il diritto di abitazione, sotto la declinazione del diritto ad avere restituito il proprio immobile, viene paradossalmente negato. Faccio riferimento, in particolare, ai piccoli proprietari, che sono la stragrande maggioranza, ovvero l’85%, lo zoccolo duro dei nostri Associati, che sono proprietari di una seconda unità, normalmente acquistata con i risparmi o investendo il TFR, con l’obiettivo di destinarla ai figli, che si trovano a non potere assicurare loro il diritto di abitazione perché espropriati del loro immobile occupato da terzi che vi abitano a loro spese. Questi occupanti vivono a spese dei proprietari perché non solo non pagano l’affitto, ma neanche il condominio e le bollette nei casi, non così infrequenti, in cui le utenze continuano ad essere intestate ai proprietari. A questa situazione di manifesta disparità nel riconoscimento del diritto di abitazione, si aggiunga una ulteriore disparità di trattamento: lo Stato ha assicurato e continua ad assicurare sostegno economico ai soggetti che si sono visti ridurre o hanno perso il reddito da lavoro, ampliando le altre svariate misure di sostegno al reddito già esistenti, ma non ha assicurato alcun sostegno ai proprietari per le perdite subite ai quali invece non solo continua a chiedere di pagare tasse ma, al contrario, continua a vessare negando il diritto alla restituzione degli immobili e minaccia di colpire con una ulteriore tassazione patrimoniale, come se quella già esistente non fosse già oltremodo gravosa oltre che manifestamente incostituzionale.

C’è stata una rinegoziazione del canone d’affitto?

Tutti quelli che hanno ricevuto la richiesta di rinegoziazione del canone da parte degli inquilini perbene (quelli che sentono l’obbligo di pagare il canone come dovere morale ancor prima che giuridico) hanno fatto ogni possibile sforzo e hanno trovato un modo per salvare i contratti a proprie spese, dando così un contributo economicamente apprezzabile alla società e al sostengo delle politiche abitative. Si sono addossati un peso, un obbligo e una responsabilità che non compete loro, hanno affrontato con senso civico il problema e dato un forte sostegno alla collettività.

Cosa potrebbe fare lo Stato secondo lei?

Occorre che lo Stato faccia la sua parte, cominciando con il ripensare la figura dei proprietari; occorre che i politici se ne comincino ad interessare non solo a parole, partendo con il riprendere in mano le politiche abitative, ad esempio interventi di edilizia residenziale pubblica con corposi investimenti. Lo Stato cessi quanto prima di fare fronte all’inadempimento dei propri obblighi riversando il peso esclusivamente sulla proprietà che non può, insieme ai pensionati, essere il bancomat dal quale attingere per fare fronte alla mala gestione dello Stato e delle amministrazioni locali. Ci aspettiamo nel frattempo che tali misure vengano attuate che lo Stato faccia rientrare nelle categorie da sostenere anche quelle dei proprietari; i nostri Associati si aspettano dal Governo, già con il prossimo decreto sostegni, misure concrete per fare fronte a questa situazione che tenga conto e differenzi i casi di morosità.

