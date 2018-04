musica

Musica, dallo streaming ricavi maggiori: superato il supporto fisico

Mercato discografico in crescita per il terzo anno consecutivo.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 25/04/2018 - 11:36:53 Letto 401 volte

Mercato discografico in crescita per il terzo anno consecutivo. Nel 2017 si è segnato un +8,1%: secondo il Global Music Report 2018 dell’IFPI, i ricavi dello scorso anno sono stati pari a 17,3 miliardi di dollari.

A dimostrazione del fatto che internet non è la tomba della musica – come molti profetizzavano – per la prima volta lo streaming è diventato la principale fonte di entrate con 176 milioni di utenti di servizi streaming a pagamento, contribuendo alla crescita del segmento del 41,1% su base annuale. In Italia, per la prima volta, lo streaming supera il supporto fisico nei primi 3 mesi del 2018.

Grazie al traino della fonte streaming, nel 2017 i ricavi digitali hanno rappresentato per la prima volta oltre la metà di tutte le entrate (54%). Il terzo anno consecutivo di aumento segue tuttavia quindici anni di significativo calo delle entrate. Nonostante il recente rialzo, i ricavi del 2017 corrispondono solo al 68,4% del picco del mercato del 1999. Le vendite fisiche sono crollate di nuovo, ma si è registrato un vero e proprio boom per il vinile, che è cresciuto del 22,3 % grazie alla passione degli audiofili. “Il mercato italiano nel 2017 ha visto un calo per lo più dovuto a una revisione delle basi contrattuali con le piattaforme, ma i primi mesi del 2018 hanno già mostrato un nuovo balzo con lo streaming (+67,5%), che supera il fisico, comunque in crescita nel primo trimestre (+5,8%)”, ha affermato Enzo Mazza di Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana).

Insomma, lo streaming non è nemico dell’industria discografica, come invece si pensava. Come dimostrano i dati, un suo uso corretto e legale è fonte di introiti per gli artisti e per le industrie discografiche e ha permesso di allargare la platea di ascoltatori. Per di più, il ritorno al vinile dimostra come i veri appassionati di musica non rinunciano alla qualità e rimangono comunque fedeli al vecchio e caro supporto fisico.

Se saggiamente sfruttato, internet può essere un potente alleato e questo adesso sembra essere chiaro anche alle industrie discografiche, che per anni lo hanno demonizzato additandolo come principale causa del calo delle vendite. È invece sempre più evidente che ascoltare musica online porta gli utenti a conoscere più artisti e avere a disposizione l’intera produzione discografica riesce a creare una maggiore fidelizzazione. Gli utenti, infatti, una volta conosciuto un artista, sono più propensi ad acquistare cd o vinili proprio perché ne conoscono il contenuto e inoltre possedere il supporto fisico dà un senso di maggiore attaccamento a quell’artista. E lo stesso discorso vale per i biglietti dei concerti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!