luminaria particolare

Nel centro storico di Palermo un'installazione luminosa ''particolare'' *VIDEO*

Passeggiando per il centro Storico di Palermo, in via Alloro, sarà possibile ammirare un'installazione luminosa davvero singolare...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/09/2018 - 16:06:03 Letto 473 volte

Da ieri sera passeggiando per il centro Storico di Palermo, in via Alloro 108/110, sarà possibile ammirare un’installazione luminosa davvero singolare. A 200 cm dal manto stradale, infatti, una luminaria con la scritta “MINCHIA” si estende ad arco con decorazioni speculari da ambo i lati. Il progetto è del giovane artista Fabrizio Cicero, è ed è prodotto da Andrea Schiavo H501. L’opera è curata da Bridge art per Border crossing progetto collaterale di Manifesta 12.

“Quella che può sembrare un’operazione dissacrante ed ingenuamente di rottura – spiega Fabrizio Cicero - è invece un piccolo, modesto inno al sacro. Scrivere una parolaccia in cielo oppure riappropriarsi del senso più antico del sacro attraverso un’arte, tra le più recenti, fin dalle origini associata alle celebrazioni religiose: il “lumen” simbolo di vita e di tensione verso la dimora celeste”.

