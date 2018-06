Palazzo Sammartino

Palazzo Sammartino nuovamente all'asta

Sembra quasi fantascientifico, ma il settecentesco palazzo Sammartino, di proprietà del Comune di Palermo che lo mette in vendita per un milione e 600mila euro, non lo vuole proprio nessuno.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 11/06/2018 - 14:30:59 Letto 439 volte

Sembra quasi fantascientifico, ma il settecentesco palazzo Sammartino, di proprietà del Comune di Palermo che lo mette in vendita per un milione e 600mila euro, non lo vuole proprio nessuno.

L’immobile, da 3mila metri quadri, è un sito storico di grande importanza, ubicato in una delle più belle zone del centro storico, ovvero in piazza Marina, all'inizio di via Lungarini. In tutta la sua maestosità giace ancora oggi in totale stato di degrado e abbandono con le sue stanze chiuse da almeno dieci anni. Tra la polvere e la sporcizia, con le finestre corrose dal tempo, le grate arrugginite e le pareti vandalizzate, adesso rischia anche il crollo.

Tempo fa, l’interno fu suddiviso in 20 appartamenti che sono stati occupati abusivamente, tanto che il Comune per evitare rischi crollo decise alla fine di murare gli ingressi. Sembrava che tutto dovesse essere sistemato nel 2015. Infatti, da Palazzo delle Aquile in quegli anni usciva una nota che indicava palazzo Sammartino come tra gli interventi appartenenti alla seconda categoria del Piano triennale sulle opere pubbliche 2013-2015. Rimaneva solo reperire le risorse finanziarie per far tornare a splendere palazzo Sammartino che stranamente, sempre nel 2015, fu invece bandita all'asta per la vendita. A quei tempi il Comune chiedeva due milioni di euro.

Adesso, nel 2018 il Comune ha pubblicato l'ennesimo bando d'asta che non è più di due milioni di euro, ma parte da un milione e 600mila euro con scadenza fissata al 16 giugno e che l’amministrazione, sta scritto nel bando: “in qualunque momento e fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita”. Non solo, ma il contratto di acquisto relativa al lotto contempla l’obbligazione per l’aggiudicatario di presentare il progetto per il rilascio della concessione finalizzata al recupero dell’immobile entro il termine di 10 mesi dalla stipulazione del contratto medesimo.

Per chi possa essere interessato, consultare il link del Comune di Palermo, nella sezione Bandi di gara e Concessioni - Gare di vendita/Concessioni. Qui è pubblicato il bando relativo alla vendita e le offerte dovranno pervenire entro il 26 giugno p.v. ore 10,00.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!