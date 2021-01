Papa Francesco: ''Vaccinarsi è un dovere etico. Il negazionismo è suicida''

Papa Francesco ha poi rievocato, con tono pacato, un ricordo d'infanzia per fare capire per quale ragione si vaccinerà:



"Quando ero bambino – ha detto – ricordo che c’è stata la crisi della poliomelite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici per questo, e c’era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c’erano tante mamme disperate. Poi noi siamo cresciuti all’ombra dei vaccini, per il morbillo, per quello, per quell’altro, vaccini che ci davano da bambini. Non so perché qualcuno dica: 'No, il vaccino è pericoloso', ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo?".