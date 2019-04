quota 100

Pensioni: 11.297 le domande in Sicilia per andare via con ''quota 100''

Fino a martedì erano 11.297 le domande presentate, in Sicilia, per accedere alla famosa ''quota 100''.

Fino a martedì erano 11.297 le domande presentate, in Sicilia, per accedere alla famosa “quota 100”. I dati sono stati diffusi dalla sede regionale dell’Inps. In testa con il maggior numero di istanze Palermo con 2.897 e Catania con 2.629. A seguire Messina con 1.346, Trapani 994, Siracusa 891, Agrigento 886, Ragusa 639, Caltanissetta 538, chiude Enna con 477.

L’articolo 14 del decreto legge 4/2019 chiarisce che possono beneficiare di quota 100 tutti i lavoratori che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato almeno 38 anni di contributi. I primi a poter lasciare sono i lavoratori del settore privato.

