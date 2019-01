puntata dedicata a Palermo

Petrolio puntata dedicata a Palermo, Orlando: ''Confermata attenzione che nutre la nostra città''

21/01/2019

Ascolti più che lusinghieri per la puntata di “Petrolio”, andata in onda sabato in seconda serata su Rai 1 e dedicata alla città di Palermo.

Il programma di approfondimento, coprodotto dalla Rai e dal canale franco-tedesco ARTE e condotto da Duilio Giammaria, ha avuto uno share di quasi il 10% (9,72%) e una audience media di 714 mila spettatori.

“I dati di ascolto forniti dalla Rai – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando – sono una ulteriore conferma dell’attenzione che nutre la nostra città sul territorio nazionale. Il cambio culturale di Palermo, Capitale italiana della Cultura 2018 e sede di Manifesta, è ormai simbolo di rinascita e di partecipazione. Questa è anche occasione per ringraziare la Rai e Arte per aver scelto acceso ancora una volta i riflettori su Palermo”.

