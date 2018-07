Progetto Amunì: a teatro voci e volti dell'immigrazione di ieri, oggi e domani

progetto amuný

Progetto Amuný: a teatro voci e volti dell'immigrazione di ieri, oggi e domani

Debutta domani 5 luglio l'anteprima nazionale dello spettacolo ''Volver'', parte del progetto di Giuseppe Provinzano che dal 2017 unisce e coinvolge giovani attori migranti. Amuný 2.0 inizia oggi, con "Nuovomondo" ai Cantieri Culturali della Zisa

Debutta domani 5 luglio 2018 l’anteprima nazionale di Volver, lo spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Provinzano, già vincitore nel 2015 del Premio Dante Cappelletti alle arti sceniche e nel 2018 del Bando MigrArti indetto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Volver è il punto di arrivo di un ampio programma laboratoriale svoltosi durante quest’anno in seno al Progetto Amunì, che ha accolto voci e volti migranti arricchendo l’esperienza della scena che Giuseppe Provinzano aveva intrapreso nel 2017 con la neocostituita Compagnia dei Migranti Amunì.

Il testo pone al centro la memoria storica degli italiani costretti a partire, nei primi dei Novecento, verso terre lontane alla ricerca di un mondo migliore in cui insediarsi. Volver è la storia di Nico e di Rosetta, due fratelli siciliani che allʼalba del secolo scorso hanno visto crollare in pochi secondi tutti i loro sogni e che poco più che adolescenti si sono catapultati dallʼaltra parte del mondo alla ricerca di una vita migliore. In Argentina i due fratelli sono diventati adulti e mentre uno dei due si è integrato a fatica, l'altro molto meno tanto da pensare di tornare in Italia al richiamo delle promesse populiste del fascismo. Nico e Rosetta sono “migranti tra i migranti in un mondo di migranti” con la loro piccola grande storia, simile a quelle di milioni di migranti di ieri, di oggi e di domani.

L’eccezionale nuovo allestimento vede un cast composto unicamente dai giovani attori migranti della Compagnia Amunì. L’esperimento risalta i punti di contatto tra la loro storia e la nostra, quella italiana, vista con gli occhi di giovani donne e uomini che hanno potuto ritrovarvi “parti” di sé, a conferma che le storie di migrazione sono simili in ogni tempo, paese, cultura. Anche lo staff tecnico di Volver è un mix di culture e il palcoscenico si conferma un luogo di scambio. Mali, Nigeria, Marocco, Tunisia, Sri Lanka, Bangladesh, Isole Mauritius, Iraq, Italia sono i paesi che si incontrano nella fase creativa contaminandosi a partire dalla scena.

Ma l'attesa per il grande evento è resa più dolce dalla partenza del Progetto Amunì 2.0 che inizia già oggi 4 luglio, con la proiezione del film Nuovomondo alle ore 18,30, presso la Sala Bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia ai Cantieri Culturali della Zisa.

