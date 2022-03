raccolta fondi

Raccolta fondi della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Palermo per la popolazione Ucraina

Anche la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Palermo aderisce all’azione di sostegno e solidarietà nei confronti della popolazione ucraina colpita dalla guerra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2022 - 17:21:01 Letto 807 volte

Anche la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Palermo aderisce all’azione di sostegno e solidarietà nei confronti della popolazione ucraina colpita dalla guerra. Lo fa con una raccolta fondi che servirà per portare aiuti a quelle popolazioni che in questo momento sono particolarmente in difficoltà.

È possibile portare il proprio sostegno attraverso l'Agenzia Avventista per lo sviluppo e il soccorso (in acronimo ADRA dall'inglese Adventist Development & Relief Agency), un'organizzazione non governativa emanazione della Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno.

“La guerra – si legge in una nota sul sito ufficiale – ha sempre gravi conseguenze per le persone. Ora c’è bisogno di acqua, cibo e aiuti per l’inverno. Già diverse organizzazioni umanitarie hanno preparato il lavoro di soccorso in vista di possibili scenari. Il lavoro di soccorso è difficile perché la situazione cambia continuamente. Su entrambi i lati della linea del fronte, le forniture d’acqua sono state interrotte e 40.000 persone sono senza accesso all’acqua e ad altre necessità di base. ADRA Ukraine ha sede a Kiev, ma ha anche personale e volontari a Kramatorsk, Mariupol e Mukachevo."

Dal conflitto del 2014, ADRA lavora nella regione di Donetsk e Luhansk. ADRA ha fornito assistenza invernale sotto forma di vestiti caldi e crusca, supporto psicosociale, acqua potabile e ha contribuito al restauro di case, scuole, asili e ospedali.

È possibile contribuire attraverso un bonifico bancario al seguente IBAN:

IT72S0103003203000002465824 - Causale Emergenza Ucraina.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!